बिग ब्रेकिंग: आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, साइंस हाउस ग्रुप पर मारा छापा

Bhopal Income Tax Raid: मंगलवार की सुबह राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग की टीम ने गौतम नगर स्थित साइंस हाउस ग्रुप की बिल्डिंग पर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक विभाग के अधिकारी पांच गाड़ियों के काफिले के साथ यहां पहुंचे। छापामारी के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया।
जानकारी के मुताबिक आईटी ने छापामारी की ये कार्रवाई मेडिकल सर्जिकल सामान बनाने वाले कारोबारी राजेश गुप्ता के यहा कि है। गौतम नगर स्थित साइंस हाउस ग्रुप हाउस कारोबारी राजेश गुप्ता का ऑफिस है। विभाग की एक टीम कारोबारी के लालघाटी के पंचवटी पार्क स्थित घर पर भी पहुंची (Bhopal Income Tax Raid)। यहां भी टीम के साथ बड़ी संख्या में फोर्स पहुंची है।
बताया जा रहा है कि कारोबारी के मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने वालों के यहां भी छापामारी की गई है। इनमें जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, मोहन शर्मा का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सभी का एक सीनियर आईएएस और दलाल से घनिष्ठ संबंध हैं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह-सुबह इतनी गाड़ियों और सुरक्षाकर्मियों को देखकर वे हैरान रह गए। फिलहाल आयकर की टीम बिल्डिंग के भीतर दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अब तक आधिकारिक रूप से छापामारी की कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है कि बिल्डिंग में छापा क्यों मारा गया है।
खबर लगातार अपडेट की जा रही है...