भोपाल

बिग ब्रेकिंग: आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, साइंस हाउस ग्रुप पर मारा छापा

Bhopal Income Tax Raid Science house group: मेडिकल सर्जिकल कारोबारी के घर और ऑफिस पर IT ने की छापामारी की कार्रवाई, आरपीएफ टीम के साथ एक काफिला गौतम नगर तो दूसरा लालघाटी के पंचवटी पार्क पहुंचा...

भोपाल

Sanjana Kumar

Sep 02, 2025

Bhopal Income Tax Raid (Photo: Patrika)
Bhopal Income Tax Raid: साइंस हाउस ग्रुप बिल्डिंग के बाहर वाहनों का काफिला तथा सुरक्षा में तैनात आरपीएफ जवान।(फोटो: पत्रिका)

Bhopal Income Tax Raid: मंगलवार की सुबह राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई हुई है। आयकर विभाग की टीम ने गौतम नगर स्थित साइंस हाउस ग्रुप की बिल्डिंग पर छापा मारा। जानकारी के मुताबिक विभाग के अधिकारी पांच गाड़ियों के काफिले के साथ यहां पहुंचे। छापामारी के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया।

Bhopal Income Tax Raid (Photo: Patrika)

अचानक बढ़ाई गई 'मुख्यमंत्री निवास' की सुरक्षा, ये तीन सिस्टम का रहेगा कड़ा पहरा
भोपाल
CM Mohan Yadav Security of CM House suddenly increased

मेडिकल सर्जिकल कारोबारी के यहां की है छापामारी

जानकारी के मुताबिक आईटी ने छापामारी की ये कार्रवाई मेडिकल सर्जिकल सामान बनाने वाले कारोबारी राजेश गुप्ता के यहा कि है। गौतम नगर स्थित साइंस हाउस ग्रुप हाउस कारोबारी राजेश गुप्ता का ऑफिस है। विभाग की एक टीम कारोबारी के लालघाटी के पंचवटी पार्क स्थित घर पर भी पहुंची (Bhopal Income Tax Raid)। यहां भी टीम के साथ बड़ी संख्या में फोर्स पहुंची है।

सीनियर आईएएस और दलाल से घनिष्ठ संबंध

बताया जा रहा है कि कारोबारी के मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई करने वालों के यहां भी छापामारी की गई है। इनमें जितेंद्र तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, मोहन शर्मा का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सभी का एक सीनियर आईएएस और दलाल से घनिष्ठ संबंध हैं।

स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह-सुबह इतनी गाड़ियों और सुरक्षाकर्मियों को देखकर वे हैरान रह गए। फिलहाल आयकर की टीम बिल्डिंग के भीतर दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अब तक आधिकारिक रूप से छापामारी की कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है कि बिल्डिंग में छापा क्यों मारा गया है।

खबर लगातार अपडेट की जा रही है...

अगले 72 घंटे के अंदर 'अति भारी बारिश', 14 जिलों में चेतावनी जारी
भोपाल
MP Weather Very Heavy Rain

mp news

Updated on:

02 Sept 2025 09:35 am

Published on:

02 Sept 2025 09:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बिग ब्रेकिंग: आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, साइंस हाउस ग्रुप पर मारा छापा

