एमपी में ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: उत्तर भारत व गुजरात में सक्रिय हुए मानसून सिस्टम के कारण मध्यप्रदेश के कई जिलों में बादल छाए और पानी बरसा। इंदौर संभाग के कई जिलों में बादलों के कारण आद्रता 86 फीसदी रही। शनिवार दोपहर शहर के कुछ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। वहीं राजधानी भोपाल में भी 9 दिनों बाद हल्की बारिश हुई। इसके चलते शाम को तापमान में भी लगभग चार डिग्री की गिरावट आ गई और उमस से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है। इंदौर संभाग के खंडवा, खरगोन में तेज बारिश की संभावना रहेगी।