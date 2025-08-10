एमपी में ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: उत्तर भारत व गुजरात में सक्रिय हुए मानसून सिस्टम के कारण मध्यप्रदेश के कई जिलों में बादल छाए और पानी बरसा। इंदौर संभाग के कई जिलों में बादलों के कारण आद्रता 86 फीसदी रही। शनिवार दोपहर शहर के कुछ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। वहीं राजधानी भोपाल में भी 9 दिनों बाद हल्की बारिश हुई। इसके चलते शाम को तापमान में भी लगभग चार डिग्री की गिरावट आ गई और उमस से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है। इंदौर संभाग के खंडवा, खरगोन में तेज बारिश की संभावना रहेगी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल(MP Weather) के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा ने बताया, मानसून ट्रफ मप्र से बाहर की तरफ से गुजर रहा है। एक चक्रवातीय सिस्टम उत्तरप्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा गुजरात से होता हुआ एक ट्रफ पश्चिमी मप्र तक फैला हुआ है। इसके कारण इंदौर संभाग के खंडवा, खरगोन में तेज बारिश की संभावना रहेगी। इंदौर जिले में भी अगले एक से दो दिन तक कहीं-कहीं बारिश की स्थिति बनेगी।
13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री व न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री रहा। 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दक्षिण पश्चिम हवा चली।