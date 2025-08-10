10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है। इंदौर संभाग के खंडवा, खरगोन में तेज बारिश की संभावना रहेगी।

इंदौर

Avantika Pandey

Aug 10, 2025

MP Weather Heavy Rain
Heavy Rain (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: उत्तर भारत व गुजरात में सक्रिय हुए मानसून सिस्टम के कारण मध्यप्रदेश के कई जिलों में बादल छाए और पानी बरसा। इंदौर संभाग के कई जिलों में बादलों के कारण आद्रता 86 फीसदी रही। शनिवार दोपहर शहर के कुछ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। वहीं राजधानी भोपाल में भी 9 दिनों बाद हल्की बारिश हुई। इसके चलते शाम को तापमान में भी लगभग चार डिग्री की गिरावट आ गई और उमस से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश(Heavy Rain) की चेतावनी दी गई है। इंदौर संभाग के खंडवा, खरगोन में तेज बारिश की संभावना रहेगी।

अगले दो दिन बारिश का अलर्ट

ये भी पढ़ें

बदलता मौसम दे रहा एलर्जी, आंखे हो रहीं बीमार, इन बातों का रखें ध्यान
जबलपुर
Eye Allergies

भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल(MP Weather) के वैज्ञानिक डॉ. अरुण शर्मा ने बताया, मानसून ट्रफ मप्र से बाहर की तरफ से गुजर रहा है। एक चक्रवातीय सिस्टम उत्तरप्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा गुजरात से होता हुआ एक ट्रफ पश्चिमी मप्र तक फैला हुआ है। इसके कारण इंदौर संभाग के खंडवा, खरगोन में तेज बारिश की संभावना रहेगी। इंदौर जिले में भी अगले एक से दो दिन तक कहीं-कहीं बारिश की स्थिति बनेगी।

13 अगस्त से भारी बारिश

13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री व न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री रहा। 25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम दक्षिण पश्चिम हवा चली।

ये भी पढ़ें

बड़ा प्रोजेक्ट… बनेगी रेल कोच फैक्ट्री, राजनाथ सिंह करेंगे भूमिपूजन
रायसेन
MP Rail Coach Manufacturing, Brahma Project Raisen

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 08:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.