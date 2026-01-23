MPPSC 2026 के सिलेबस में बड़ा बदलाव, पद घटे…इस दिन आएगा एडमिट कार्ड

आयोग ने 31 दिसंबर को राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2026 की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत 21 विभागों के 156 पदों पर राज्य सेवा परीक्षा होगी. जबकि वन सेवा के अंतर्गत 36 पद (सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल) भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगी। 16 अप्रेल से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इस बार कम पद घोषित किए जाने से अभ्यर्थियों में असंतोष है। कई दिनों से पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन की अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। (mp news)