इंदौर

MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा- 2024 का रिजल्ट घोषित, 13 फीसदी पदों पर लिया बड़ा फैसला

MPPSC- मध्यप्रदेश में राज्य की सबसे अहम परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं।

इंदौर

deepak deewan

Sep 12, 2025

MPPSC declared the final results of the State Service Examination- 2024
MPPSC declared the final results of the State Service Examination- 2024

MPPSC- मध्यप्रदेश में राज्य की सबसे अहम परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानि MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा- 2024 के अंतिम परिणाम घोषित किए। परीक्षा परिणाम शुक्रवार शाम को जारी किए गए। राज्य सेवा परीक्षा- 2024, प्रदेश प्रशासनिक सेवा के कुल 110 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इनमें से 13 फीसदी पद होल्ड रखे गए हैं, अभी 87 प्रतिशत पदों की ही सूची जारी की गई है। डिप्टी कलेक्टर के 13 पदों में से 8 पद पुरुष और 5 पद महिलाओं के पास हैं। राज्य सेवा परीक्षा- 2024 के परीक्षा परिणामों के अनुसार टॉप 13 में 5 महिलाएं हैं।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की राज्य सेवा परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षाएं 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक हुई थी। करीब 3 हजार उम्मीदवारों ने ये परीक्ष्ज्ञा दी। कुल 110 पदों में से 87 फीसदी के फॉर्मूले में 102 पद रखे गए हैं, जिसमें 306 उम्मीदवार सफल रहे थे।

टॉप 13 उम्मीदवार

क्रम- उम्मीदवार का नाम- प्राप्त अंक (कुल 1685 अंक में से)
1- देवांशु शिवहरे- कुल अंक 953
2- ऋषव अवस्थी-945.50 अंक
3- अंकित 942 अंक
4- शुभम - 913 अंक
5- हर्षिता दवे- 893.75 अंक
6- रुचि जाट-891 अंक
7- नम्रता जैन- 890 अंक
8- गिरराज परिहार-859.75 अंक
9- स्वर्णा दिवान-833.75 अंक
10- विक्रमदेव सरयम-765.50 अंक
11- शिवानी सिरमचे-761.50 अंक
12- जतिन ठाकुर- 759.75 अंक
13- हिमांशु सोनी- 716 अंक

Updated on:

12 Sept 2025 09:14 pm

Published on:

12 Sept 2025 09:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा- 2024 का रिजल्ट घोषित, 13 फीसदी पदों पर लिया बड़ा फैसला

