MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा- 2024 का रिजल्ट घोषित, 13 फीसदी पदों पर लिया बड़ा फैसला

MPPSC- मध्यप्रदेश में राज्य की सबसे अहम परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग यानि MPPSC ने राज्य सेवा परीक्षा- 2024 के अंतिम परिणाम घोषित किए। परीक्षा परिणाम शुक्रवार शाम को जारी किए गए। राज्य सेवा परीक्षा- 2024, प्रदेश प्रशासनिक सेवा के कुल 110 पदों के लिए आयोजित की गई थी। इनमें से 13 फीसदी पद होल्ड रखे गए हैं, अभी 87 प्रतिशत पदों की ही सूची जारी की गई है। डिप्टी कलेक्टर के 13 पदों में से 8 पद पुरुष और 5 पद महिलाओं के पास हैं। राज्य सेवा परीक्षा- 2024 के परीक्षा परिणामों के अनुसार टॉप 13 में 5 महिलाएं हैं।