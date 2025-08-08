Whatsapp Chatbot पर लिखें Hi और करें शिकायत, तुरंत एक्शन लेगा नगर निगम

यह चैटबोट 24 घंटे सक्रिय रहेगा, जिसमें नागरिक घर बैठे सीधे मोबाइल से ही वाट्सएप के जरिए शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और उसकी स्थिति की जानकारी भी पा सकेंगे। चैटबोर्ड से कई एआइ युक्त तकनीक को भी जोड़ा गया है, जो शिकायतकर्ता को शिकायत के अनुसार विभाग, कैटेगरी व सब कैटेगरी के लिए सजेस्ट करेगा। यह सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। इसे अलग-अलग स्तर पर पारदर्शी भी रखा गया है, जिससे अफसर, जनप्रतिनिधि और अन्य भी इसकी निगरानी कर सकेंगे।