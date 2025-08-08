Whatsapp Chatbot पर लिखें Hi और करें शिकायत, तुरंत एक्शन लेगा नगर निगम

Indore News: नगर निगम में अब शिकायतों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। घर बैठे आमजन वाट्सएप चैटबोट के जरिए शिकायतें कर सकेंगे। ये सुविधा 24 घंटे चालू रहेगी। इसमें घर बैठे लोग अलग-अलग कैटेगरी में शिकायत कर सकेंगे। पहले चरण में इसे ट्रायल के रूप में चलाया जाएगा। इसके बाद धीरे-धीरे अन्य सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। चैटबोट के जरिए एप्लाई कर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए जा सकेंगे।
दरअसल, इंदौरियों शहरवासियों को अब नगर निगम से जुड़ी शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे या फोन के जरिए शिकायत करने के लिए घंटों कतार का इंतजार नहीं करना होगा। निगम जल्द ही वाट्सएप चैटबोट (Whatsapp Chatbot) के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू करने जा रहा है।
यह चैटबोट 24 घंटे सक्रिय रहेगा, जिसमें नागरिक घर बैठे सीधे मोबाइल से ही वाट्सएप के जरिए शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और उसकी स्थिति की जानकारी भी पा सकेंगे। चैटबोर्ड से कई एआइ युक्त तकनीक को भी जोड़ा गया है, जो शिकायतकर्ता को शिकायत के अनुसार विभाग, कैटेगरी व सब कैटेगरी के लिए सजेस्ट करेगा। यह सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। इसे अलग-अलग स्तर पर पारदर्शी भी रखा गया है, जिससे अफसर, जनप्रतिनिधि और अन्य भी इसकी निगरानी कर सकेंगे।
साफ-सफाई, जलप्रदाय, स्ट्रीट लाइट, जलभराव, कचरा नहीं उठने, अवैध निर्माण, सीवरेज, पेड़ संबंधी।
निगम की ओर से ‘311’ एप से ही लिंक एक आधिकारिक वाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर नागरिक ‘ Hi’ लिखकर मैसेज भेजेंगे। इसके बाद एक चैटबोट (ऑटोमेटिक जवाब देने वाली प्रणाली) सक्रिय होकर मेन्यू दिखाएगा। नागरिक अपनी शिकायत के अनुसार विकल्प चुनकर फोटो, स्थान और विवरण भेज सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें शिकायत संख्या भी मिलेगी, जिससे वे अपनी शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे।
ये सुविधा डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देगी और नागरिकों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध सेवा मिलेगी। साथ ही इससे शिकायतों के निपटारे की मॉनिटरिंग और जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।