इंदौर

सीएम ने सोनू निगम को दिया राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025, जानें क्यों बोले- ‘आप भाग्यवान?’

National lata Mangeshkar Award 2025: इंदौर में संस्कृति विभाग और प्रशासन के सहयोग से लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम में सोनू निगम को सम्मानित करते हुए सीएम हुए भावुक, सोनू से बोले, 'आप भाग्यवान...'

less than 1 minute read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Sep 29, 2025

MP News National Lata Mangeshkar Award 2025 to Sonu Nigam: सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित करते सीएम डॉ. मोहन यादव (फोटो: पत्रिका)

National Lata Mangeshkar Award 2025: स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर रविवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने पाश्र्वगायक सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में संस्कृति विभाग और इंदौर प्रशासन के सहयोग से हुए कार्यक्रम में सीएम ने कहा, लताजी ने अपने सुरों से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आप (सोनू निगम) भाग्यशाली हैं, जिन्हें मां सरस्वती स्वरूपा लताजी का सान्निध्य मिला। वे इकलौती ऐसी कलाकार हैं, जिन्होंने पीढिय़ों को जोड़ा।

1995 में शामिल हुआ था निगम

इंदौर में सम्मान पाकर गौरवान्वित हुए सोनू निगम ने कहा, मुझे इस सम्मान को प्राप्त करने में 30 वर्ष लगे। इस सम्मान समारोह में 1995 में प्रस्तुति देने आया था। तब यह सम्मान तलत महमूद को मिला। इस सम्मान के लिए मुझे मां स्वरूपा लताजी का आशीर्वाद व दर्शकों का प्यार मिला। लताजी सिर्फ प्रेरणा नहीं, संगीत की जीती-जागती परंपरा रही हैं। मैं धन्य महसूस कर रहा हूं।

Published on:

29 Sept 2025 08:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / सीएम ने सोनू निगम को दिया राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025, जानें क्यों बोले- ‘आप भाग्यवान?’

