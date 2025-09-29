सीएम ने सोनू निगम को दिया राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025, जानें क्यों बोले- ‘आप भाग्यवान?’

National Lata Mangeshkar Award 2025: स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर रविवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने पाश्र्वगायक सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में संस्कृति विभाग और इंदौर प्रशासन के सहयोग से हुए कार्यक्रम में सीएम ने कहा, लताजी ने अपने सुरों से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आप (सोनू निगम) भाग्यशाली हैं, जिन्हें मां सरस्वती स्वरूपा लताजी का सान्निध्य मिला। वे इकलौती ऐसी कलाकार हैं, जिन्होंने पीढिय़ों को जोड़ा।