सीएम ने सोनू निगम को दिया राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025, जानें क्यों बोले- ‘आप भाग्यवान?’

National Lata Mangeshkar Award 2025: स्वर कोकिला लता मंगेशकर की जयंती पर रविवार को सीएम डॉ. मोहन यादव ने पाश्र्वगायक सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में संस्कृति विभाग और इंदौर प्रशासन के सहयोग से हुए कार्यक्रम में सीएम ने कहा, लताजी ने अपने सुरों से भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आप (सोनू निगम) भाग्यशाली हैं, जिन्हें मां सरस्वती स्वरूपा लताजी का सान्निध्य मिला। वे इकलौती ऐसी कलाकार हैं, जिन्होंने पीढिय़ों को जोड़ा।
इंदौर में सम्मान पाकर गौरवान्वित हुए सोनू निगम ने कहा, मुझे इस सम्मान को प्राप्त करने में 30 वर्ष लगे। इस सम्मान समारोह में 1995 में प्रस्तुति देने आया था। तब यह सम्मान तलत महमूद को मिला। इस सम्मान के लिए मुझे मां स्वरूपा लताजी का आशीर्वाद व दर्शकों का प्यार मिला। लताजी सिर्फ प्रेरणा नहीं, संगीत की जीती-जागती परंपरा रही हैं। मैं धन्य महसूस कर रहा हूं।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग