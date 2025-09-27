इंदौर में मुस्लिम सेल्समैन को हटाने का मामला गरमाया, दिग्विजय सिंह पहुंचे शीतलामाता बाजार



दरअसल दस मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात सामने आई। गुरुवार के इस मामले में इस मामले में कुछ हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों ने साथ मिलकर इस आदेश का विरोध किया, जो विधायक पुत्र ने महिला वस्त्रों के लिए जाने जाने वाले शीतलामाता बाजार के लिए व्यापारियों को दिया गया था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि लव-जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा फरमान दिया गया है। हालांकि इस फरमान के बाद बाजार से कुछ सेल्समैन को हटाया भी गया। मुस्लिम समाज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और समाज के लोगों ने इन बाजारों में खरीदी न करने का आह्वान भी किया।