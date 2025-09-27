Patrika LogoSwitch to English

इंदौर में मुस्लिम सेल्समैन को हटाने का मामला गरमाया, दिग्विजय सिंह पहुंचे शीतलामाता बाजार

इंदौर के शीतलामाता बाजार का मामला, विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के फरमान के बाद मचा बवाल, दिग्विजय के पहुंचते ही महिलाओं ने फेंकी चूड़ियां, जताया विरोध, सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात, समर्थकों ने लगाए हिंदू मुस्लिम सिक्ख इसाई, आपस में हैं भाई-भाई के नारे

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 27, 2025

Indore News
Indore News: मुस्लिम सेल्समै को शीतलामाता बाजार की दुकानों से हटाने का मामला गरमाया, दिग्विजय विरोध के बीच पैदल चलकर ही पहुंचे सराफा थाना।

Indore News: दौर के शीतलामाता बाजार की दुकानों में सेल्समैन को हटाने का मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले की जानकारी मिलते ही और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंच गए। यहां से पैदल ही वह भीड़ के बीच से निकलते हुए सराफा थाने पहुंचे। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन पर चूड़ियां फेंकी और नारेबाजी की। विवाद बढ़ता देख पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है।

बता दें कि यहां हिंदू-मुस्लिम जो विधायक पुत्र के आदेश का एक साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं। वे भी सड़क पर उतर कर नारे लगाते नजर आए। वे हिंदू-मुस्लिम-सिक्ख-इसाई, आपस में हैं भाई-भाई के नारे लगा दिखे।

बाजार के बहाने माहौल बिगाड़ने की कोशिश


इंदौर के शीतलामाता बाजार की दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन और अन्य सहयोगियों का हटाने को लेकर विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के फरमान पर यहां राजनीति गर्मा गई। शुक्रवार को कांग्रेस नेता संभागायुक्त सुदाम खाड़े से मिले और पूरे प्रकरण पर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने विधायक पुत्र पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की वहीं चेतावनी भी दी।

भगवा झंडों और बैनरों से पटा बाजार

दिग्विजय (Digvijaya Singh) के विरोध में शीतलामाता बाजार की दुकानें और बाजार की दीवारें भगवा झंडों और बैनरों से पट गई। दुकान संचालकों ने गले में केसरिया पट्टी पहन ली। मामले में व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि वे दिग्विजय सिंह का विरोध करेंगे। महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। वे हाथों में चूड़ियां लेकर खड़ी थीं। जैसे ही दिग्विजय पहुंचे उन्होंने विरोध स्वरूप उन पर चूड़ियां फेंकनी शुरू कर दीं।

यहां पढ़ें पूरा मामला


दरअसल दस मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात सामने आई। गुरुवार के इस मामले में इस मामले में कुछ हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों ने साथ मिलकर इस आदेश का विरोध किया, जो विधायक पुत्र ने महिला वस्त्रों के लिए जाने जाने वाले शीतलामाता बाजार के लिए व्यापारियों को दिया गया था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि लव-जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा फरमान दिया गया है। हालांकि इस फरमान के बाद बाजार से कुछ सेल्समैन को हटाया भी गया। मुस्लिम समाज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और समाज के लोगों ने इन बाजारों में खरीदी न करने का आह्वान भी किया।

शुक्रवार की शाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और जिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह भी मामले को लेकर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।

mp news

Published on:

27 Sept 2025 03:49 pm

Hindi News / News Bulletin / इंदौर में मुस्लिम सेल्समैन को हटाने का मामला गरमाया, दिग्विजय सिंह पहुंचे शीतलामाता बाजार

