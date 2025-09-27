इंदौर में मुस्लिम सेल्समैन को हटाने का मामला गरमाया, दिग्विजय सिंह पहुंचे शीतलामाता बाजार

Indore News: दौर के शीतलामाता बाजार की दुकानों में सेल्समैन को हटाने का मामले ने तूल पकड़ लिया। मामले की जानकारी मिलते ही और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मौके पर पहुंच गए। यहां से पैदल ही वह भीड़ के बीच से निकलते हुए सराफा थाने पहुंचे। इस दौरान हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन पर चूड़ियां फेंकी और नारेबाजी की। विवाद बढ़ता देख पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात की गई है।
बता दें कि यहां हिंदू-मुस्लिम जो विधायक पुत्र के आदेश का एक साथ मिलकर विरोध कर रहे हैं। वे भी सड़क पर उतर कर नारे लगाते नजर आए। वे हिंदू-मुस्लिम-सिक्ख-इसाई, आपस में हैं भाई-भाई के नारे लगा दिखे।
इंदौर के शीतलामाता बाजार की दुकानों से मुस्लिम सेल्समैन और अन्य सहयोगियों का हटाने को लेकर विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ के फरमान पर यहां राजनीति गर्मा गई। शुक्रवार को कांग्रेस नेता संभागायुक्त सुदाम खाड़े से मिले और पूरे प्रकरण पर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने विधायक पुत्र पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की वहीं चेतावनी भी दी।
दिग्विजय (Digvijaya Singh) के विरोध में शीतलामाता बाजार की दुकानें और बाजार की दीवारें भगवा झंडों और बैनरों से पट गई। दुकान संचालकों ने गले में केसरिया पट्टी पहन ली। मामले में व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि वे दिग्विजय सिंह का विरोध करेंगे। महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं। वे हाथों में चूड़ियां लेकर खड़ी थीं। जैसे ही दिग्विजय पहुंचे उन्होंने विरोध स्वरूप उन पर चूड़ियां फेंकनी शुरू कर दीं।
दरअसल दस मुस्लिम कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की बात सामने आई। गुरुवार के इस मामले में इस मामले में कुछ हिंदू और मुस्लिम व्यापारियों ने साथ मिलकर इस आदेश का विरोध किया, जो विधायक पुत्र ने महिला वस्त्रों के लिए जाने जाने वाले शीतलामाता बाजार के लिए व्यापारियों को दिया गया था। इसके पीछे तर्क दिया गया कि लव-जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए ऐसा फरमान दिया गया है। हालांकि इस फरमान के बाद बाजार से कुछ सेल्समैन को हटाया भी गया। मुस्लिम समाज ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और समाज के लोगों ने इन बाजारों में खरीदी न करने का आह्वान भी किया।
शुक्रवार की शाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और जिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह भी मामले को लेकर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे थे। मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी।