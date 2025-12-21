21 दिसंबर 2025,

रविवार

जैसलमेर

मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने के कथित प्रयासों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 21, 2025

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने के कथित प्रयासों के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के आगे नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार के फैसलों का विरोध जताया।

प्रदर्शन से पूर्व जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों और मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने के प्रयासों की आलोचना की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है और इसे हटाने का प्रयास आमजन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बैठक में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद और पीसीसी महासचिव एवं पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से गरीबों और श्रमिकों के अधिकारों पर लगातार असर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के कदमों का विरोध करती रहेगी और सडक़ से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मनरेगा को कमजोर करने और योजना से गांधी का नाम हटाने के प्रयासों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि मनरेगा की मूल भावना और महात्मा गांधी के नाम की रक्षा के लिए हर स्तर पर आंदोलन जारी रखा जाएगा।

प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद, पीसीसी महासचिव एवं पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल, उम्मेदसिंह तंवर, पीसीसी सचिव गोविंद भार्गव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधेश्याम कल्ला, जैसलमेर ब्लॉक अध्यक्ष कुंदन प्रजापत, एनएसयूआइ अध्यक्ष मानाराम, सेवादल अध्यक्ष प्रदीप महेचा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेखा जोशी, युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव अमीन खान, शंकर माली, विकास व्यास सहित जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, एनएसयूआइ और सेवादल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Published on:

21 Dec 2025 07:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन

