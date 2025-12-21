मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जैसलमेर में कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रदर्शन से पूर्व जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों और मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने के प्रयासों की आलोचना की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण भारत की आत्मा से जुड़ा हुआ है और इसे हटाने का प्रयास आमजन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बैठक में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद और पीसीसी महासचिव एवं पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से गरीबों और श्रमिकों के अधिकारों पर लगातार असर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के कदमों का विरोध करती रहेगी और सडक़ से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी। बैठक के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां मनरेगा को कमजोर करने और योजना से गांधी का नाम हटाने के प्रयासों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि मनरेगा की मूल भावना और महात्मा गांधी के नाम की रक्षा के लिए हर स्तर पर आंदोलन जारी रखा जाएगा।