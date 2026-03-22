‘दूषित जलकांड’ के बाद भी लापरवाही, इंदौर में फिर फैल सकती है बीमारी !

MP News: इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जलकांड के बाद बिछाई जा रही नई नर्मदा पाइप लाइन के कार्य पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। पाइप लाइन डालने के दौरान ड्रेनेज लाइन फूट गई, जिससे आसपास का इलाका गंदे पानी से भर गया। हैरानी की बात यह रही कि इस स्थिति के बावजूद काम को रोका नहीं गया और मजदूरों ने हाउस कनेक्शन का कार्य जारी रखा। इसे लेकर स्थानीय रहवासियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। रहवासियों का कहना है कि गंदे पानी के बीच पाइप लाइन कनेक्शन करने से घरों तक दूषित पानी पहुंचने का खतरा बढ़ सकता है।