नई नियुक्ति से बढ़ी सरगर्मी, बड़े पदों पर इस क्षेत्र के नेताओं को मिली है बड़ी जिम्मेदारी

MP News: प्रदेश कांग्रेस संगठन(MP Congress) में जारी नियुक्तियों के दौर ने एक बार फिर गुटबाजी को हवा दे दी है। हाल ही में रीना बौरासी को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद मालवा के नेताओं का दबदबा और मजबूत हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अपने गुट को मजबूत करने का आरोप लगाया जा रहा है। शहर और जिला अध्यक्षों के बाद महिला कांग्रेस की नियुक्ति को भी उनकी पसंद माना जा रहा है।