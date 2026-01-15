15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

न OTP आया, न दिया कोई Link फिर भी खाते से उड़ा लिए 24 लाख, ठगी का ये तरीका कर देगा हैरान

Online Fraud : जैन साध्वी के बैंक खाते से 24 लाख की साइबर ठगी। अलग-अलग 6 ट्रांजेक्शनों में उड़ाई दान की रकम। साध्वी बोलीं- न कोई ओटीपी आया और न ही कोई लिंक मिला, फिर भी हो गया खाता खाली।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 15, 2026

Online Fraud

साइबर ठगी की अजब वारदात (Photo Source- Patrika)

Online Fraud :मध्य प्रदेश में साइबर पुलिस की लगातार सख्तियों के बावजूद अपराधियों के हौसले लगातर बुलंद होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि, अब इन ठगों के सामने आमजन तो छोड़िए कोई साधु-संत भी आ जाए तो ये उन्हें भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं कर रहे। इसकी ताजा बानगी देखने को मिली, सूबे के आर्थिक नगर इंदौर में, जहां इन साइबर अपराधियों ने एक जैन साध्वी के बैंक खाते से 24 लाख रुपए की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है।

इस मामले में चौंकाने वाली बात ये है कि, ठगों ने ये राशि बिना किसी ओटीपी या लिंक शेयर किए, सिर्फ 6 अलग-अलग ट्रांजेक्शनों के जरिए पीड़िता के खाते से निकाल ली। यह रकम समाजजनों द्वारा साध्वी के आहार-विहार और धर्म कार्यों के लिए दान स्वरूप दी गई थी। घटना सामने आने बाद साध्वी ने शिकायत दर्ज कराई है। साइबर सेल ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरु कर दी है।

साध्वी के बैंक खाते से 24 लाख की ठगी

पीड़िता के अनुसार, ठगी का शिकार होते ही उन्होंने 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज करा दी थी। एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ के अनुसार, ये धोखाधड़ी आर्यिका जयश्री माताजी संघ की वरिष्ठ साध्वी के साथ हुई है। पुलिस में शिकायत उनकी सेविका, बाल ब्रह्मचारिणी काजल दीदी ने दर्ज कराई है। जानकारी मुताबिक, साध्वी इस समय चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, उदयनगर (बंगाली चौराहा) में प्रवास पर हैं। उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता है, जिससे साइबर अपराधियों ने 24 लाख की ठगी की है।

6 बार में उड़ाई रकम

मामले को लेकर एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ का कहना है कि, 21 दिसंबर से 23 के बीच कुल 6 बार में 24 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर हुए हैं। मोबाइल पर मैसेज अलर्ट होने पर बैंक में पूछताछ की गई, जिसमें ठगी का पता चला। इस बारे में साध्वी का कहना है कि, उनके किसी भी प्रकार का कोई ओटीपी नहीं आया था।

'बिना ओटीपी के पैसे निकालना संभव नहीं'

वहीं, दूसरी तरफ साइबर एक्सपर्ट्स की मानें तो आमतौर पर बिना ओटीपी के पैसे निकालना संभव नहीं है या तो गलती से उनके द्वारा कोई एपीके फाइल इंस्टाल की गई होगी। इसके बाद उनके मोबाइल में ओटीपी भी आए होंगे, लेकिन वो हैकर ने देखे होंगे, इसलिए वो उनसे ओटीपी नहीं मांगेगा। इसके अलावा अगर सिर्फ कार्ड नंबर, एक्सपाइयरी डेट और सीवीवी किसी के हाथ लग गई तो उसमें ओटीपी की जरूरत नहीं होती।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 10:44 am

Published on:

15 Jan 2026 10:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / न OTP आया, न दिया कोई Link फिर भी खाते से उड़ा लिए 24 लाख, ठगी का ये तरीका कर देगा हैरान

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वाराणसी में तोड़े गए ऐतिहासिक घाट, MP में नाराज हुआ ये समाज

Varanasi Ghats Demolition Devi Ahilyabai Holkar maratha community angry Congress protest indore mp news
इंदौर

हो गई घोषणा… 15 से 25 जनवरी के बीच नहीं चलेगी ट्रेन

Metro Project
इंदौर

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन

Indore-Ujjain Greenfield Expressway
इंदौर

23वीं मौत के बाद इंदौर में आज से ‘जल सुनवाई’

Indore Contaminated Water Case
इंदौर

मिल सकती है सहमति, एमपी में इस जिले के एयरपोर्ट पर खुलेगा ‘इंटरनेशनल गेट’ !

Indore Airport
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.