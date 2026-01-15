न OTP आया, न दिया कोई Link फिर भी खाते से उड़ा लिए 24 लाख, ठगी का ये तरीका कर देगा हैरान

पीड़िता के अनुसार, ठगी का शिकार होते ही उन्होंने 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज करा दी थी। एसपी (साइबर) सव्यसाची सराफ के अनुसार, ये धोखाधड़ी आर्यिका जयश्री माताजी संघ की वरिष्ठ साध्वी के साथ हुई है। पुलिस में शिकायत उनकी सेविका, बाल ब्रह्मचारिणी काजल दीदी ने दर्ज कराई है। जानकारी मुताबिक, साध्वी इस समय चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, उदयनगर (बंगाली चौराहा) में प्रवास पर हैं। उनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बचत खाता है, जिससे साइबर अपराधियों ने 24 लाख की ठगी की है।