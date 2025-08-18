अब हर 3 महीने में होगा ‘GST आउटरीच प्रोग्राम’, डायरेक्ट मिलेगी जानकारी

यह निर्णय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) दिल्ली के अधिकारी देबज्योति दास ने लिया। उन्होंने यह आश्वासन इंदौर टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन (टीपीए) की ओर से रखी गई मांग के बाद दिया। टीपीए अध्यक्ष सीए जेपी सराफ ने बताया कि संस्था ने भोपाल में सीबीडीटी अधिकारी से मुलाकात कर मांग रखी थी कि इंदौर जैसे बड़े करदाता केंद्र में समय-समय पर जीएसटी से जुड़े आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किए जाएं। इन कार्यक्रमों में आयकर और जीएसटी से संबंधित ताजा प्रावधानों, स्कीम और बदलावों की जानकारी करदाताओं तक सीधे पहुंचेगी।