Good News: अब वाहन स्क्रैप या बेचने के बाद भी नंबर नहीं बदलेगा नंबर

वाहन स्क्रैप का मतलब है पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले और अनुपयोगी वाहनों को एक तय उम्र (निजी वाहनों के लिए 20 साल और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल) के बाद आधिकारिक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से हटाना, जिससे प्रदूषण कम हो, सुरक्षा बढ़े और नए वाहनों के लिए कच्चा माल मिले। इसमें वाहन मालिक को स्क्रैप वैल्यू, नए वाहन पर छूट और रोड टैक्स में रियायत जैसे लाभ मिलते हैं, जिसके लिए Parivahan पोर्टल पर पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से आवेदन किया जाता है।