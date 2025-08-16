एमपी में 42 अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, वेतन काटने का आदेश जारी, मचा हड़कंप

Salary- मध्यप्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सरकार के एक फैसले से नाराज चल रहे हैं। कार्यविभाजन से संबंधित इस फैसले का विरोध जताते हुए प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार नियमित कामकाज नहीं कर रहे हैं। पूरे राज्य में 6 अगस्त से यही हालात बने हुए हैं जिससे आमजन को दिक्कत हो रही है। ऐसे में इंदौर में कलेक्टर ने कड़ा कदम उठाते हुए 42 अफसरों पर सख्ती दिखाई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया है जिससे प्रशासनिक हल्कों में हड़कंप मच गया है।