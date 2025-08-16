Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में 42 अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, वेतन काटने का आदेश जारी, मचा हड़कंप

Salary- मध्यप्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सरकार के एक फैसले से नाराज चल रहे हैं।

इंदौर

deepak deewan

Aug 16, 2025

Order issued to cut the salary of 42 officers in MP
Order issued to cut the salary of 42 officers in MP

Salary- मध्यप्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार सरकार के एक फैसले से नाराज चल रहे हैं। कार्यविभाजन से संबंधित इस फैसले का विरोध जताते हुए प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार नियमित कामकाज नहीं कर रहे हैं। पूरे राज्य में 6 अगस्त से यही हालात बने हुए हैं जिससे आमजन को दिक्कत हो रही है। ऐसे में इंदौर में कलेक्टर ने कड़ा कदम उठाते हुए 42 अफसरों पर सख्ती दिखाई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका एक दिन का वेतन काटने का आदेश जारी कर दिया है जिससे प्रशासनिक हल्कों में हड़कंप मच गया है।

मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ) के तत्वावधान में तहसीलदार और नायब तहसीलदार सामान्य कामकाज नहीं निपटा रहे हैं। सभी राजस्व अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन से संबंधित कामों को छोड़कर अन्य कोई काम नहीं करने की बात कही है। 6 अगस्त से पूरे प्रदेश में यह स्थिति है।

तहसीलदार और नायब तहसीलदार जैसे राजस्व अधिकारियों द्वारा सामान्य कामकाज नहीं करने से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इससे न केवल राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं बल्कि आमजनों के जमीन संबंधी सभी काम अटक गए हैं। नामांतरण, बंटवारे आदि के मामले बड़ी संख्या में पेंडिंग पड़े हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतनमान पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान
भोपाल
CM Mohan Yadav's announcement on the salary scale of employees in MP

42 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश

इंदौर में भी यही स्थिति है। राजस्व मामलों की बढ़ती पेंडेंसी और आम जनों की दिक्कतों को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने सख्त तेवर अख्तियार कर लिए हैं। जिले के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के सामान्य कामकाज से खुद को दूर रखने को उन्होंने अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है। इसी के साथ कलेक्टर आशीष सिंह ने जिलेभर के 42 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश जारी किया है।

कलेक्टर की सख्ती और वेतन काटने का आदेश जारी होने के बाद प्रशासनिक हल्कों में अफरातफरी सी मच गई। स्थिति से निपटने के लिए तहसीलदार और नायब तहसीलदार लामबंद हो रहे हैं। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ) की इंदौर इकाई ने भी मंत्रणा करने की बात कही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में कड़ी कार्रवाई, दो अधिकारियों को निलंबित किया, तीन अन्य पर भी लटकी तलवार
भोपाल
Two officers suspended for insulting the tricolor in MP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 05:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में 42 अफसरों पर कड़ी कार्रवाई, वेतन काटने का आदेश जारी, मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.