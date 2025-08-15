एमपी में कड़ी कार्रवाई, दो अधिकारियों को निलंबित किया, तीन अन्य पर भी लटकी तलवार

Tiranga- मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जहां दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया वहीं तीन अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है। तिरंगे के अपमान पर प्रदेश के ग्वालियर और गोटेगांव में यह कार्रवाई की गई है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया। इस मामले में प्राचार्य और शिक्षकों को नोटिस दिया गया है। उनके निलंबन की तलवार लटक गई है। इधर ग्वालियर में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया गया जिसपर दो अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं।