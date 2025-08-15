एमपी में कड़ी कार्रवाई, दो अधिकारियों को निलंबित किया, तीन अन्य पर भी लटकी तलवार

Tiranga- मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए जहां दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया वहीं तीन अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया है। तिरंगे के अपमान पर प्रदेश के ग्वालियर और गोटेगांव में यह कार्रवाई की गई है। नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा दिया गया। इस मामले में प्राचार्य और शिक्षकों को नोटिस दिया गया है। उनके निलंबन की तलवार लटक गई है। इधर ग्वालियर में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया गया जिसपर दो अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं।
गोटेगांव के सिमरी बड़ी में गंभीर लापरवाही सामने आई। यहां के शासकीय माध्यमिक शाला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा फहराया। तिरंगे के इस अपमान पर लोग गुस्सा उठे। इसके बाद संकुल प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल राखी (भैसा), प्रधानपाठक शासकीय प्राथमिक शाला सिमरी बड़ी और प्रधानपाठक शासकीय माध्यमिक शाला सिमरी बड़ी को नोटिस जारी कर दिया।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गोटेगांव द्वारा जारी नोटिस में तीनों से 18 अगस्त को शाम 5 बजे तक स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर निंलबन की चेतावनी दी है।
ग्वालियर की दिनारपुर कृषि उपज उपमंडी में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा फहराया गया। इसके बाद दो अधिकारियों निलंबित किया गया है। मामले में मंडी इंस्पेक्टर और सहायक उप निरीक्षक मंडी को निलंबित किया गया है।
कृषि उपज उपमंडी दिनारपुर में राष्ट्रीय ध्वज के हरे रंग को ऊपर की ओर रख फहरा दिया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ग्वालियर के संयुक्त संचालक ने कृषि उपज मंडी समिति ग्वालियर के प्रभारी सचिव मंडी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह मीणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उनके अलावा सहायक उप निरीक्षक शशिलता दोहरी को भी निलंबित किया है।