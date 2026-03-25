पेट्रोल पंपों में ‘2 घंटे’ में खत्म हो गया पेट्रोल, जिला प्रशासन ने किया ऐलान

जिला प्रशासन के अनुसार, जिले में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार, मंगलवार को ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के कारण कुछ पंप पर सप्लाई भी कम पहुंची थी। एसोसिएशन के सदस्यों के अनुसार, सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। देर शाम को रसोमा पेट्रोल पंप, किला मैदान पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट रोड, विजय नगर, एलआइजी सहित अन्य पंप पर भीड बढऩे लगी। लगभग आधे घंटे में ही लंबी कतार नजर आई। पलासिया स्थित पेट्रोल पंप पर स्टॉक खत्म होने के कारण रात नौ बजे के लगभग ही उसे बंद करना पड़ा।