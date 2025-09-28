बड़ी घोषणा… 624 करोड़ से होगा IIT इंदौर का विस्तार

मंत्री सिलावट ने कहा कि यह मप्र के लिए गर्व की बात है कि आइआइटी इंदौर(IIT Indore) दूरदर्शी परियोजनाओं के साथ क्षमता विस्तार कर रहा है। नर्मदा बेसिन की 1000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के मानचित्रण और परिसर में जल संरक्षण के लिए आइआइटी ने सराहनीय कार्य किया है। आइआइटी में सिंहस्थ महापर्व 2028 के लिए कान्ह और गंभीर नदी के पुनरूद्धार के लिए भी कार्य किया जा रहा है। संस्थान ने अपने परिसर में वर्षा जल संचयन, वन्य जीवन को बचाने और जैव विविधता में सुधार के लिए 9 जल संरक्षण इकाई विकसित की हैं।