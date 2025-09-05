Big News: अपने जन्मदिन पर एमपी आएंगे पीएम मोदी! ये है वजह

बता दें कि, धार जिले में बन रहा पीएम मित्रा पार्क के लिए दिल्ली में हुए इंटरैक्टिव सेशन में 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 18 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। टेक्सटाइल मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने मुताबिक, मप्र ने औद्योगिक विकास के लिए ग्रीनफील्ड भूमि उपलब्ध कराकर देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगले 14 से 16 माह में पार्क सक्रिय होगा। इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ ‘फार्म-टू-फैशन’ की पूरी वैल्यू चेन उपलब्ध कराई जाएगी। कपास उत्पादन से लेकर वस्त्र निर्माण और तैयार परिधान तक की सभी प्रक्रियाएं एक ही स्थान पर होंगी।