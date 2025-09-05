Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

Big News: अपने जन्मदिन पर एमपी आएंगे पीएम मोदी! ये है वजह

MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इंदौर आने वाले हैं। स्थानीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, इसे लेकर भाजपा नेता व कार्यकर्ता उत्साहित हैं।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 05, 2025

pm modi mp visit
अपने जन्मदिन पर एमपी आएंगे पीएम मोदी (फोटो सोर्स : @narendramodi)

MP News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को इंदौर आने वाले हैं। स्थानीय स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, इसे लेकर भाजपा नेता व कार्यकर्ता उत्साहित हैं। धार के पीएम मित्र पार्क का भूमिपूजन, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन लॉन्च करने के साथ अन्य कार्यक्रम की तैयारी है। भाजपा शहर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के मुताबिक, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री(PM Modi Come MP on his birthday) इंदौर आ रहे हैं, कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं है।

धार जिले में बन रहा पीएम मित्रा पार्क

बता दें कि, धार जिले में बन रहा पीएम मित्रा पार्क के लिए दिल्ली में हुए इंटरैक्टिव सेशन में 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 18 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। टेक्सटाइल मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने मुताबिक, मप्र ने औद्योगिक विकास के लिए ग्रीनफील्ड भूमि उपलब्ध कराकर देश में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगले 14 से 16 माह में पार्क सक्रिय होगा। इस पार्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ ‘फार्म-टू-फैशन’ की पूरी वैल्यू चेन उपलब्ध कराई जाएगी। कपास उत्पादन से लेकर वस्त्र निर्माण और तैयार परिधान तक की सभी प्रक्रियाएं एक ही स्थान पर होंगी।

ये होगी खासियत

  • यह देश में बन रहे सात पीएम मित्रा पार्क में से सबसे बड़ा है। यह 2,158 एकड़ भूमि पर फैला है।
  • यह पार्क प्रधानमंत्री की 5-एफ नीति ‘फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन को मूर्त रूप देगा।
  • यहां महिलाओं के लिए सुरक्षित हॉस्टल, आधुनिक आवासीय टावर, अस्पताल, डे-केयर सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जैसी व्यवस्थाएं होंगी, जो इसे वर्कर-और इंडस्ट्री-फ्रेंडली दोनों बनाएंगी।
  • यहां प्लग एंड प्ले यूनिट्स, कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, लॉजिस्टिक सपोर्ट, 24x7 बिजली और पानी की उपलब्धता, सेंट्रलाइज्ड स्टीम बॉयलर और अत्याधुनिक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Sept 2025 03:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Big News: अपने जन्मदिन पर एमपी आएंगे पीएम मोदी! ये है वजह

