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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर में, 17 से 19 जून तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा, इन रास्तों पर जाने से बचें

President Draupadi Murmu Omkareshwar visit: 17 जून से 19 जून तक ओंकारेश्वर के दौरे पर रहेंगी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इस दौरान कई रूट डायवर्ट किए गए हैं, यहां देखें ट्रैफिक डायवर्शन के दौरान कैसी रहेगी व्यवस्था, किन रास्तों पर जाने से बचना होगा?

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इंदौर

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Sanjana Kumar

Jun 17, 2026

President Draupadi Murmu Omkareshwar Visit

President Draupadi Murmu Omkareshwar Visit: इंदौर से ओंकारेश्वर जाएंगी राष्ट्रपति, 17-19 जून तक रुकेंगी। (फोटो: President of India FB Page)

President Draupadi Murmu Omkareshwar Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून को इंदौर आकर ओंकारेश्वर जाएंगी। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ओंकारेश्वर में 17 से 19 जून की दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था परिवर्तित रहेगी। प्रशासन ने डायवर्शन प्लान जारी किया है। भारी वाहनों के लिए व्यवस्था इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर सभी भारी माल वाहक वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा।

  • इंदौर से खंडवा जाने वाले भारी वाहन तेजाजी नगर से महू, मानपुर, धामनोद, खरगोन होते हुए भीकनगांव, देशगांव, खंडवा जा सकेंगे।
  • इंदौर से खंडवा जाने वाले भारी वाहन सिमरोल से मंडलेश्वर, कसरावद, खरगोन, भीकनगांव, देशगांव, खंडवा जा सकेंगे।
  • इंदौर से खंडवा जाने वाले भारी वाहन बड़वाह से मंडलेश्वर, कसरावद, खरगोन होते हुए भीकनगांव, देशगांव, खंडवा पहुंचेंगे।
  • खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले भारी वाहन भीकनगांव, खरगोन, कसरावद होते हुए इंदौर आ सकेंगे।
  • मंडलेश्वर से कसरावद, खलघाट होते हुए भी इंदौर पहुंचेंगे।

मध्यम एवं छोटे वाहन ऐसे गुजरेंगे

  • ओंकारेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 18 एवं 19 जून को डायवर्शन व्यवस्था में इंदौर की ओर से आने वाले श्रद्धालु बड़वाह, मोरटक्का, सनावद होते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड एवं ताम्रकर पार्किंग में पार्क कराए जाएंगे।
  • पार्किंग से दर्शन-स्नान के लिए पैदल जाएंगे।
  • खंडवा एवं मूंदी की ओर से आने वाले श्रद्धालु सनावद एवं इन्पुन होते हुए ट्रेंचिंग ग्राउंड एवं ताम्रकर पार्किंग में पार्क कराए जाएंगे।

बस डायवर्शन

  • खंडवा एवं इंदौर की ओर से आने वाली श्रद्धालुओं की बसें मोरटक्का में पार्क रहेंगी।
  • मोरटक्का से श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन द्वारा लोक परिवहन के माध्यम से ओंकारेश्वर पहुंचाया जाएगा।
  • खंडवा एवं इंदौर की ओर से आने वाली रूट की बसों को सनावद-इन्पुन होते भेजा जाएगा। इसके आगे पैदल मार्ग रहेगा।

बता दें कि ऐसा पहली बार होगा जब माननीय राष्ट्रपति एमपी के दौरे पर आ रही हैं और तीन दिन तक यहीं रुकेंगी। इससे पहले भी वे दो बार एमपी के दौरे पर आई हैं और दो दिन के लिए रुकी हैं।

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Published on:

17 Jun 2026 11:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर में, 17 से 19 जून तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा, इन रास्तों पर जाने से बचें

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