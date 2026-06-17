राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर में, 17 से 19 जून तक ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा, इन रास्तों पर जाने से बचें

President Draupadi Murmu Omkareshwar Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून को इंदौर आकर ओंकारेश्वर जाएंगी। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ओंकारेश्वर में 17 से 19 जून की दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था परिवर्तित रहेगी। प्रशासन ने डायवर्शन प्लान जारी किया है। भारी वाहनों के लिए व्यवस्था इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर सभी भारी माल वाहक वाहनों का रूट डायवर्ट रहेगा।