राजा रघुवंशी हत्याकांड: भाई ने ‘सोनम-राज’ को VC में पहचाना, बयान दर्ज

MP News: शिलांग में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी के हत्याकांड में लगातार दूसरे दिन उनके बड़े भाई विपिन रघुवंशी के बयान दर्ज हुए। जेल में बंद मृतक राजा की पत्नी आरोपी सोनम, उसके कथित प्रेमी राज व अन्य तीन आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लिया गया। कोर्ट में भाई से पूछा कि क्या आप आरोपी सोनम, राज व अन्य को जानते हैं।
भाई ने सभी की तस्वीर देखी, जिसमें सोनम, राज को पहचाना, वहीं अन्य तीन आरोपियों को पुलिस, मीडिया के माध्यम से सामने आई तस्वीर के आधार पर पहचानने की बात कही। बयान दर्ज होने के बाद राजा के बड़े भाई से आरोपी पक्ष के वकील ने भी सवाल किए, जो जवाब सामने आए उसे कोर्ट में रिकॉर्ड पर लिया गया।
23 मई को शिलांग के टूरिस्ट प्लेस में इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी। केस में राजा की पत्नी आरोपी सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह, वहीं राज के तीन साथी आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी गिरफ्तार हुए। वर्तमान में सभी शिलांग की जेल में बंद है।
गुरुवार को मृतक राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी निवासी सहकार नगर कैट रोड इंदौर कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराने पहुंचे। विपिन ने पत्रिका को कोर्ट में हुए प्रमुख सवाल और उसके जवाब देने के संबंध में जानकारी दी है। विपिन रघुवंशी ने बताया, कोर्ट में पूछा कि शादी के बाद आपको सोनम रघुवंशी पर शक था।
इस पर विपिन ने कहा, वे जेठ हैं। सोनम के घर आने के बाद उन्होंने उसे सीधे तौर पर देखा नहीं था। यह भी पूछा कि क्या सोनम ने टिकट बुक करवाई थीं। इस पर विपिन ने बताया कि हां सोनम ने टिकट बुक करवाई था। भाई राजा पहली बार फ्लाइट से कहीं गया था। उसे फ्लाइट की ऑनलाइन टिकट बुक करना नहीं आती थी। पूछा गया कि राजा को कोई टेंशन थी। इस पर उन्होंने इनकार किया। शादी के बाद राजा, सोनम एक ही कमरे में रहे थे। इसके बाद दोनों घूमने चले गए।
