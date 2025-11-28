राजा रघुवंशी हत्याकांड: भाई ने ‘सोनम-राज’ को VC में पहचाना, बयान दर्ज

इस पर विपिन ने कहा, वे जेठ हैं। सोनम के घर आने के बाद उन्होंने उसे सीधे तौर पर देखा नहीं था। यह भी पूछा कि क्या सोनम ने टिकट बुक करवाई थीं। इस पर विपिन ने बताया कि हां सोनम ने टिकट बुक करवाई था। भाई राजा पहली बार फ्लाइट से कहीं गया था। उसे फ्लाइट की ऑनलाइन टिकट बुक करना नहीं आती थी। पूछा गया कि राजा को कोई टेंशन थी। इस पर उन्होंने इनकार किया। शादी के बाद राजा, सोनम एक ही कमरे में रहे थे। इसके बाद दोनों घूमने चले गए।