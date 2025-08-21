Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

Raja Raghuvanshi Murder Case: फिर इंदौर आई मेघालय पुलिस, DCP से हुई लंबी बातचीत

Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में महत्वपूर्ण साक्ष्य की कड़ी जोड़ने एक बार फिर मेघालय की पुलिस इंदौर जांच के लिए आई है।

इंदौर

Avantika Pandey

Aug 21, 2025

Raja Raghuvanshi Murder Case Sonam Raghuvanshi
Raja Raghuvanshi Murder Case Sonam Raghuvanshi (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में महत्वपूर्ण साक्ष्य की कड़ी जोड़ने एक बार फिर मेघालय की पुलिस इंदौर जांच के लिए आई है। बुधवार को पुलिस टीम ने इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारी से मुलाकात की। इसके बाद शहर में साक्ष्य जुटाने निकल पड़ी। रीगल तिराहा स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मेघालय पुलिस की टीम पहुंची और डीसीपी आरके त्रिपाठी से देर तक चर्चा की। केबिन से बाहर निकलने के बाद टीम के सदस्यों ने हत्याकांड के संबंध में बात करने की बजाए चुप्पी साध ली। पुलिस सूत्रों की मानें तो मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी निवासी सहकार नगर की हत्या में चालान पेश करने वाली है। कुछ साक्ष्य की कड़ी जुड़ना बाकी है।

इंदौर से खरीदा था मोबाइल

राजा की हत्या की जांच में मोबाइल से सोनम(Sonam Raghuvanshi) व आरोपियों का कनेक्शन भी सामने आया था। हत्याकांड में इस्तेमाल मोबाइल इंदौर से खरीदा था। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपियों ने इंदौर के किस स्थान से मोबाइल खरीदे थे। इसके बाद मेघालय पुलिस क्राइम ब्रांच दफ्तर पहुुंची थी। हालांकि मेघालय पुलिस किन बिंदुओं पर जांच कर रही है इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

ये भी पढ़ें

राजा रघुवंशी के घर के बाहर गोद में बच्चा लेकर पहुंची महिला, DNA रिपोर्ट का किया खुलासा
इंदौर
Raja Raghuvanshi Brother sachin raghuwanshi wife claims

किराए का फ्लैट भी जांच में शामिल

मालूम हो, देवासनाके के जिस किराए के फ्लैट में राजा की पत्नी सोनम(Sonam Raghuvanshi) ठहरी थी, उसे मेघालय पुलिस ने जांच में शामिल किया था। फ्लैट के एजेंट, मालिक और चौकीदार को साक्ष्य नष्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी शिलोम की निशानदेही से टीम ने नाले से पिस्टल तो रतलाम से जेवरात जब्त किए थे।

ये भी पढ़ें

सोनम रघुवंशी के राजदार के चलते कोर्ट में भिड़े दो वकील, खूब हुई तू-तू मैं-मैं
इंदौर
Sonam Raghuvanshi

21 Aug 2025 10:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Raja Raghuvanshi Murder Case: फिर इंदौर आई मेघालय पुलिस, DCP से हुई लंबी बातचीत

