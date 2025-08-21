Raja Raghuvanshi Murder Case: फिर इंदौर आई मेघालय पुलिस, DCP से हुई लंबी बातचीत

Raja Raghuvanshi Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड में महत्वपूर्ण साक्ष्य की कड़ी जोड़ने एक बार फिर मेघालय की पुलिस इंदौर जांच के लिए आई है। बुधवार को पुलिस टीम ने इंदौर क्राइम ब्रांच के अधिकारी से मुलाकात की। इसके बाद शहर में साक्ष्य जुटाने निकल पड़ी। रीगल तिराहा स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मेघालय पुलिस की टीम पहुंची और डीसीपी आरके त्रिपाठी से देर तक चर्चा की। केबिन से बाहर निकलने के बाद टीम के सदस्यों ने हत्याकांड के संबंध में बात करने की बजाए चुप्पी साध ली। पुलिस सूत्रों की मानें तो मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी निवासी सहकार नगर की हत्या में चालान पेश करने वाली है। कुछ साक्ष्य की कड़ी जुड़ना बाकी है।