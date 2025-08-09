खजराना गणेश के साथ रक्षाबंधन, महिलाओं ने बांधी लड्डुओं से बनी 40 इंच की राखी

Rakshabandhan With Khajrana Ganesh :मध्य प्रदेश समेत देशभर में आज 9 अगस्त 2025 शनिवार को रक्षाबंधन का पवित्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। इसी तरह इंदौर में शुभ मुहूर्त शुरु होते ही शहर की महिलाओं ने खजराना गणेश के दरबार पहुंची, जहां उन्होंने अपने भाईयों से पहले भगवान गणेश को राखी बांधकर रक्षा करने की कामना की।