9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

खजराना गणेश के साथ रक्षाबंधन, महिलाओं ने बांधी लड्डुओं से बनी 40 इंच की राखी

Rakshabandhan With Khajrana Ganesh : बड़ी संख्या में महिलाएं खजराना गणेश मंदिर पहुंची और भगवान गणेश का दूध, जल, पंचामृत से स्नान किया गया। साथ ही, विशेष श्रृंगार कर 40 इंच लड्डुओं से बनी सबसे बड़ी राखी बांधी गई।

इंदौर

Faiz Mubarak

Aug 09, 2025

Rakshabandhan With Khajrana Ganesh
खजराना गणेश के साथ रक्षाबंधन (Photo Source- Patrika Input)

Rakshabandhan With Khajrana Ganesh :मध्य प्रदेश समेत देशभर में आज 9 अगस्त 2025 शनिवार को रक्षाबंधन का पवित्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं। इसी तरह इंदौर में शुभ मुहूर्त शुरु होते ही शहर की महिलाओं ने खजराना गणेश के दरबार पहुंची, जहां उन्होंने अपने भाईयों से पहले भगवान गणेश को राखी बांधकर रक्षा करने की कामना की।

दरअसल, आज बड़ी संख्या में महिलाएं गणेश मंदिर पहुंची। भगवान गणेश का दूध, जल, पंचामृत से स्नान किया गया। गणेश जी का आकर्षक पोशाक से श्रृंगार किया गया। साथ ही उन्हें 40 इंच की लड्डुओं से बनी सबसे बड़ी राखी बांधी गई।

ये भी पढ़ें

रक्षाबंधन पर अनोखी सौगात, यहां भाई अपनी बहन को गिफ्ट में दे रहे मेडिक्लेम पॉलिसी
इंदौर
Rakshabandhan Gift

भगवान गणेश को भाई मानती है महिलाएं

आपको बता दें कि, महिलाएं भगवान गणेश को अपना भाई मानती हैं। इसी वजह से उन्हें राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में हर की महिलाएं खजराना गणेश मंदिर पहुंचती हैं। गणपति को लड्डू बेहद पसंद है, इसलिए लड्डुओं से बनी राखी बांधकर जीवनभर रक्षा करने की कामना की।

ये भी पढ़ें

पिता की मौत के बाद मां भी छोड़ गई, भाई के लिए बहन निभा रही माता-पिता का धर्म
शिवपुरी
Rakshabandhan Special

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 01:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / खजराना गणेश के साथ रक्षाबंधन, महिलाओं ने बांधी लड्डुओं से बनी 40 इंच की राखी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.