पिता की मौत के बाद मां भी छोड़ गई, भाई के लिए बहन निभा रही माता-पिता का धर्म

सोना पटेलिया ने पत्रिका से खास बातचीत में बताया कि, वो हर साल रक्षाबंधन का पर्व मनाती है और अपने भाई को राखी बांधती है। भाई का कहना है कि, मां-बाप के न होने पर वैसे तो उसकी बहन आज जिस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है, वो जीवनभर भी एक पैर पर खड़े होकर अपनी बहन की आराधना करे तो उसका बदल नहीं दे सकता, लेकिन वो अपनी बहन के इन परिश्रमों और जिम्मेदारियों को अपने पूरे जीवन में याद रखेगा और बड़ा होकर सिर्फ इसलिए कुछ बनेगा ताकि, अपनी बहन के लिए कुछ कर सकेगा। उसने ये भी कहा कि, वो भी अपना पूरा जीवन बड़ी बहन की सेवा करता रहेगा।