इंदौर

MP में फिर जन्मी चमत्कारी बच्ची, नवजात के दो सिर, चार हाथ और दो दिल….

Rare Baby Birth: मध्यप्रदेश में एक माह में दूसरी बार दुर्लभ जन्म का मामला सामने आया। नवजात बच्ची दो सिर, चार हाथ, दो दिल और दो पैरों के साथ पैदा हुई, हालत स्थिर। (mp news)

इंदौर

Akash Dewani

Aug 15, 2025

rare baby birth two heads four hands 2 hearts indore mp news
rare baby birth two heads four hands 2 hearts indore (Patrika.com)

mp news: इंदौर के एमटीएच अस्पताल (MTH Hospital) में एक बार फिर दुर्लभ जन्म का मामला सामने आया है। जिसने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। एक नवजात बच्ची का जन्म दो सिर, चार हाथ, दो दिल और दो पैरों के साथ हुआ है। उसका सीना और पेट एक ही है। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है। एक माह में यह दुर्लभ जन्म का दूसरा मामला है।

डॉक्टर ने दी अद्भुत जानकारी

डॉक्टर के अनुसार ऑब्जर्वेशन में यह भी सामने आया है कि यदि एक बच्ची रोती है, तो दूसरी बच्ची के अंगों में हलचल होने लगती है और उसकी भी नींद टूट जाती है। मुख्य अंग साझा होने से सर्जरी से अलग करने की संभावना भी बेहद काम है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील आर्य ने बताया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस तरह के जन्म को कंजोइंड ट्विन्स कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसे मामले बेहद दुर्लभ होते हैं। (Rare Baby Birth)

खरगोन की महिला ने दिया बच्ची को जन्म

खरगोन जिले के मोथापुरा गांव की सोनाली को प्रसव के लिए एमटीएच अस्पताल लाया गया था। 13 अगस्त रात को डिलीवरी के बाद बच्ची को एमवाय अस्पताल रेफर किया गया। पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। डॉक्टर यह भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या सर्जरी से इसके अंगों को अलग करने की संभावना है। (Rare Baby Birth)

22 जुलाई को भी दो सिर वाली बच्ची का हुआ था जन्म

एमटीएच अस्पताल में दो सिर वाले नवजात के जन्म का एक माह में यह दूसरा केस है। इसके पहले 22 जुलाई को देवास जिले की रहने वाली गर्भवती महिला ने दो सिर वाली बच्ची को जन्म दिया था। लगभग 12 दिन संघर्ष के बाद बच्ची की घर ले जाते ही मौत हो गई थी। (Rare Baby Birth)

15 Aug 2025 10:26 am

