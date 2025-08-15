MP में फिर जन्मी चमत्कारी बच्ची, नवजात के दो सिर, चार हाथ और दो दिल….

डॉक्टर के अनुसार ऑब्जर्वेशन में यह भी सामने आया है कि यदि एक बच्ची रोती है, तो दूसरी बच्ची के अंगों में हलचल होने लगती है और उसकी भी नींद टूट जाती है। मुख्य अंग साझा होने से सर्जरी से अलग करने की संभावना भी बेहद काम है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील आर्य ने बताया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इस तरह के जन्म को कंजोइंड ट्विन्स कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसे मामले बेहद दुर्लभ होते हैं। (Rare Baby Birth)