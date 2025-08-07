पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से लौट रहे वाहन की ट्रक से भिड़ंत, 1 श्रद्धालु की मौत 10 से अधिक घायल

Road Accident : सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कराए गए रुद्राक्ष वितरण महोत्सव के बाद श्रद्धालुओं के हादसे का शिकार होकर जान गवाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो दिन पहले कुबेरेश्वर धाम में हुई भगदड़ के बाद जहां अबतक 9 श्रद्धलुओं की जान जा चुकी है तो वहीं, दूसरी तरफ आयोजन से सकुशल बचकर लौट रहा एक वाहन सीहोर से सटे इंदौर जिले में हादसे का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि, इस सड़क दुर्घटना में वाहनसवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं।
इस दुखद हादसे की खबर इंदौर से सामने आई है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल होने के बाद खरगोन स्थित अपने घर लौट रहे श्रद्धालुओं का वाहन हादसे का शिकार हुआ है। हादसा तब हुआ जब श्रद्धालुओँ को लेकर लौट रहा तेज रफ्तार तूफान वाहनसामने से आ रहे ट्रक से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि, तूफान वाहन तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ ही, साथ ही साथ उसमें सवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
बता दें कि, हादसे के बाद घायलों को तत्काल ही इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।