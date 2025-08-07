पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से लौट रहे वाहन की ट्रक से भिड़ंत, 1 श्रद्धालु की मौत 10 से अधिक घायल

Road Accident : सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कराए गए रुद्राक्ष वितरण महोत्सव के बाद श्रद्धालुओं के हादसे का शिकार होकर जान गवाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो दिन पहले कुबेरेश्वर धाम में हुई भगदड़ के बाद जहां अबतक 9 श्रद्धलुओं की जान जा चुकी है तो वहीं, दूसरी तरफ आयोजन से सकुशल बचकर लौट रहा एक वाहन सीहोर से सटे इंदौर जिले में हादसे का शिकार हो गया है। बताया जा रहा है कि, इस सड़क दुर्घटना में वाहनसवार एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 10 से अधिक यात्री घायल हुए हैं।