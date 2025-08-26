Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

इंदौर में डकैती, किसान और कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लात-घूसों से पीटा

MP News: इंदौर के धार रोड स्थित फार्म हाउस में रविवार देर रात सनसनीखेज डकैती का मामला सामने आया। दर्जनभर हथियारबंद बदमाशों ने यहां सो रहे किसान व कर्मचारियों के हाथ-पैर बांध दिए और लात-घूसों से पीटा।

इंदौर

Avantika Pandey

Aug 26, 2025

Robbery in Indore
Robbery in Indore (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News:इंदौर के धार रोड स्थित फार्म हाउस में रविवार देर रात सनसनीखेज डकैती(Robbery in Indore) का मामला सामने आया। दर्जनभर हथियारबंद बदमाशों ने यहां सो रहे किसान व कर्मचारियों के हाथ-पैर बांध दिए और लात-घूसों से पीटा। मारपीट कर लॉकर में रखे रुपए और मोबाइल फोन ले गए। घबराए किसान ने किसी तरह हाथ-पैर की रस्सी खोली और डॉयल 100 पर फोन लगाया। वहां सुनवाई नहीं होने पर गांव के सरपंच से मदद मांगी। किसी तरह पुलिस के पास पहुंची। चंदननगर पुलिस डकैतों की तलाश में लगी तो लूटे गए मोबाइल मिले। हालांकि बिना सिम के मोबाइल गायब है। पुलिस ने डकैती की धारा में केस दर्ज कर गैंग की तलाश शुरू कर दी है।

नावदा पंथ, धार रोड से लगी 30 बीघा जमीन पर बने फार्म हाउस में मोतीलाल वाधवानी (67) कर्मचारियों के साथ रहते हैं। वे अविवाहित हैं। फार्म हाउस के कमरे में रहकर गेहूं, सोयाबीन स्टॉक का व्यापार और किसानी करते हैं। उनके घर के आसपास झोपड़ी बनी है, जिसमें मजदूर परिवार रहते हैं। फार्म हाउस के गेट हमेशा खुले रहते हैं। रविवार रात वाधवानी कमरे में सोने चले गए। डेढ़ बजे करीब कुछ बदमाश उनके कमरे में घुसे और हमला कर दिया।

हथियार दिखाकर रुपए मांगे, मना करने पर पीटा

वाधवानी ने बताया कि बदमाशों ने उनके चेहरे पर कपड़ा डाल दिया। वे पूछते रहे कौन है? कौन है? इतने में बदमाशों ने लोहे की टामी. बड़े-बड़े चाकू कटर व अन्य सामान निकाल लिया और रुपया-पैसा. सोना-चांदी मांगने लगे। मैंने उन्हें पैसा होने से मना कर दिया। इस पर 5-6 बदमाश मारपीट करने लगे। सिर पर चाकू रखकर धमकी देने लगे। कमरे में पड़े कपड़ों से मेरे हाथ-पैर बांध दिए। मुंह भी बंद कर दिया। अलमारी की चाबी नहीं दी तो बदमाशों ने टामी से अलमारी का ताला तोड़ लॉकर से 1 लाख रुपए और तीन मोबाइल लूट ले गए।

अब चेते…

वाधवानी ने बताया कि वे परिवार से अलग फार्म हाउस पर रहते हैं। एक भाई बीसीएम हाइट्स में रहता है। अन्य परिजन भी शहर में हैं। पहले कभी वारदात नहीं हुई। हम बेफिक्र होकर सोते हैं। अब रात में दरवाजा, चैनल गेट लगाने का प्रबंध करेंगे।

Published on:

26 Aug 2025 09:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में डकैती, किसान और कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लात-घूसों से पीटा

