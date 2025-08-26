इंदौर में डकैती, किसान और कर्मचारियों को बंधक बनाकर बदमाशों ने लात-घूसों से पीटा

MP News:इंदौर के धार रोड स्थित फार्म हाउस में रविवार देर रात सनसनीखेज डकैती(Robbery in Indore) का मामला सामने आया। दर्जनभर हथियारबंद बदमाशों ने यहां सो रहे किसान व कर्मचारियों के हाथ-पैर बांध दिए और लात-घूसों से पीटा। मारपीट कर लॉकर में रखे रुपए और मोबाइल फोन ले गए। घबराए किसान ने किसी तरह हाथ-पैर की रस्सी खोली और डॉयल 100 पर फोन लगाया। वहां सुनवाई नहीं होने पर गांव के सरपंच से मदद मांगी। किसी तरह पुलिस के पास पहुंची। चंदननगर पुलिस डकैतों की तलाश में लगी तो लूटे गए मोबाइल मिले। हालांकि बिना सिम के मोबाइल गायब है। पुलिस ने डकैती की धारा में केस दर्ज कर गैंग की तलाश शुरू कर दी है।