ब्रह्मांड के रहस्य खोलेगी RRCAT की नई तकनीक, ‘साइंस प्रोजेक्ट’ के सॉल्वर्स देशों में अब भारत भी अग्रणी

इसमें लेजर इंटरफेरोमीटर तकनीक से ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन (Study of cosmic gravitational waves) करेंगे, जो ब्रह्मांड के रहस्य समझने (the secrets of the universe will be revealed) में भारत को अग्रणी बनाएगा।