दीवाली 20 अक्टूबर को मनाएं या 21 को! विद्वानों ने इस तिथि पर जताई सर्वसम्मति

​Diwali 2025- दीपोत्सव पास आ चुका है। घर- बाजारों में इसके लिए खासी तैयारियां चल रहीं हैं। 5 दिन का दीपावली का पर्व इस बार 6 दिन का होगा। अमावस्या की तिथि दो दिन होने से यह स्थिति निर्मित हुई है। कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर, दोनों दिन है। ऐसे में दीवाली किस तिथि को मनाएं, इसपर खासी उहापोह चल रही है। यह दिक्कत दूर करने इंदौर में धार्मिक विद्वानों, ज्योतिषविदों, पंचांग निर्माताओं आदि की एक विशेष बैठक बुलाई गई। बैठक में विभिन्न शास्त्रों का उल्लेख करते हुए 20 अक्टूबर यानि सोमवार की रात को ही अमावस्या मानकर दीवाली मनाने पर सर्वसम्मति जताई गई।