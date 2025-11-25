‘स्मृति-पलाश स्ट्रेस में…’मां ने तोड़ी चुप्पी, टेंशन के बीच Palak Muchhal भी पहुंची मुंबई

Smriti-Palash Wedding On Hold: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और इंदौर के म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल की शादी 23 नवंबर को होनी थी। मगर, स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबियत बिगड़ने के कारण शादी टाल दी गई है। इसी बीच दूल्हे की बहन पलक ने एक बयान जारी करते लिखा है कि स्मृति के पापा की तबीयत के कारण स्मृति और पलाश की शादी फिलहाल रोक दी गई है. हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस संवेदनशील समय में दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करें।



इधर, जानकारी के अनुसार, पलाश मुछाल की तबियत बिगड़ने के कारण उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्या हुआ है। इसी दौरान स्मृति ने भी अपने इंस्टाग्राम से पलाश के साथ सभी फोटो-वीडियो हटा दिए हैं।