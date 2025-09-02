2 साल बाद ‘स्टार एयर’ भरेगी उड़ान, 3 बड़े शहरों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

MP News: करीब दो साल बाद फिर से देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से स्टार एयर एयरलाइंस 16 सितंबर से उड़ानें शुरू करने जा रही है। एयरलाइंस महाराष्ट्र के गोंदिया और बेंगलूरु के लिए उड़ान शुरू करेगी। विमान पहले बेंगलूरु से इंदौर पहुंचेगा और फिर गोंदिया जाएगा। वापसी में गोंदिया से इंदौर आकर फिर बेंगलूरु के लिए रवाना होगा।