Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

2 साल बाद ‘स्टार एयर’ भरेगी उड़ान, 3 बड़े शहरों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

MP News: उड़ानों का संचालन सप्ताह में तीन दिन मंगलवार-बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा।

इंदौर

Astha Awasthi

Sep 02, 2025

(फोटो सोर्स: X हैंडल)
(फोटो सोर्स: X हैंडल)

MP News: करीब दो साल बाद फिर से देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट से स्टार एयर एयरलाइंस 16 सितंबर से उड़ानें शुरू करने जा रही है। एयरलाइंस महाराष्ट्र के गोंदिया और बेंगलूरु के लिए उड़ान शुरू करेगी। विमान पहले बेंगलूरु से इंदौर पहुंचेगा और फिर गोंदिया जाएगा। वापसी में गोंदिया से इंदौर आकर फिर बेंगलूरु के लिए रवाना होगा।

ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन का कहना है कि उड़ानों का संचालन सप्ताह में तीन दिन मंगलवार-बुधवार और शुक्रवार को किया जाएगा। लंबे समय से इन रूटों की मांग की जा रही थी। इससे व्यापार और पर्यटन के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

ये भी पढ़ें

संभलकर: 1-2-3-4 सितंबर को 23 जिलों में होगी ‘ताबड़तोड़ बारिश’, Imd की चेतावनी
इंदौर
heavy rain in 23 districts on 1-2-3-4 September

ऐसा होगा शेड्यूल

बेंगलूरु-इंदौर: एस5 204 उड़ान बेंगलूरु से दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर शाम 4.30 बजे इंदौर पहुंचेगी।

इंदौर-गोंदिया: एस5 460 उड़ान इंदौर से शाम 5 बजे उड़ेगी और शाम 5.55 बजे गोंदिया पहुंचेगी।

गोंदिया-इंदौर: एस5 459 उड़ान गोंदिया से शाम 6.25 बजे उड़कर रात 7.20 बजे इंदौर आएगी।

इंदौर-बेंगलूरु: एस5 205 उड़ान इंदौर से रात 7.50 बजे रवाना होकर रात 9.45 बजे बेंगलूरु पहुंचेगी।

तीन राज्यों की सीमा

गोंदिया को परिवहन के लिहाज महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराष्ट्र, मप्र और छत्तीसगढ़ की सीमा पर गोंदिया है। मालूम हो तीन साल पहले गोंदिया के लिए उड़ान शुरू की गई थी, लेकिन बाद में बंद हो गई थी। बेंगलूरु के लिए इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की चार उड़ाने हैं।

ये भी पढ़ें

‘झांसी से धौलपुर’ तक बिछेगी चौथी रेल लाइन, ये 22 स्टेशन होंगे कवर
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 10:47 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / 2 साल बाद ‘स्टार एयर’ भरेगी उड़ान, 3 बड़े शहरों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट