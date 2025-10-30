अगले 3 दिन चलेंगी तूफानी हवाएं, ‘ट्रफ लाइन’ कराएगी धमाकेदार बारिश, बढ़ेगी ठंड

फोटो सोर्स: पत्रिका
IMD Rain: चक्रवातीय तूफान ‘मोंथा’ के असर से शहर में बादल छाए हुए हैं। लोगों को ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन का अहसास हो रहा है। बादलों के छाने से दृश्यता 2200 मीटर तक पहुंच गई। अक्टूबर माह में घने बादल छाए रहने की स्थिति सालों बाद बनी है। मौसम विभाग के अनुसार, तूफान मोंथा सहित चार सिस्टम इस समय सक्रिय हैं, जिसके असर से यह स्थिति बन रही है। अगले दो से तीन दिन तक इंदौर सहित आसपास के जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। रात के तापमान में भी कमी आएगी।
शहर में दिन का तापमान 25.1 डिग्री व रात का तापमान 21 डिग्री रहा। तूफान के कारण आए नमी वाले बादलों के कारण आद्रता 84 फीसदी तक पहुंच गई, वहीं रात को 33 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया, तूफान ‘मोंथा’ समुद्री तट पर पहुंचा है। अब यह धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है।
इसका असर इंदौर समेत पूरे मप्र में भी हो रहा है। इसके अलावा तीन अन्य सिस्टम भी बने हैं। अरब सागर से एक डीप डिप्रेशन सक्रिय हो रहा है, जिसका असर गुजरात की तरफ से होते हुए सीमावर्ती जिलों व इंदौर तक भी रहेगा। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन बनी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी है। इसके कारण अगले दो से तीन दिनों में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना है। तापमान में भी गिरावट आएगी।
तूफान के असर से छाए बादलों के कारण तापमान में कमी रही। 24 घंटे में दिन के तापमान में 5.6 डिग्री व रात के तापमान में 1 डिग्री की कमी रही। रात के तापमान में अधिक गिरावट की स्थिति भी बन रही है। इस सीजन में अक्टूबर माह में 5.3 इंच पानी बरसा है।
