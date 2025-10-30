Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

अगले 3 दिन चलेंगी तूफानी हवाएं, ‘ट्रफ लाइन’ कराएगी धमाकेदार बारिश, बढ़ेगी ठंड

IMD Rain: मौसम विभाग के अनुसार, तूफान मोंथा सहित चार सिस्टम इस समय सक्रिय हैं, जिसके असर से यह स्थिति बन रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 30, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

IMD Rain: चक्रवातीय तूफान ‘मोंथा’ के असर से शहर में बादल छाए हुए हैं। लोगों को ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन का अहसास हो रहा है। बादलों के छाने से दृश्यता 2200 मीटर तक पहुंच गई। अक्टूबर माह में घने बादल छाए रहने की स्थिति सालों बाद बनी है। मौसम विभाग के अनुसार, तूफान मोंथा सहित चार सिस्टम इस समय सक्रिय हैं, जिसके असर से यह स्थिति बन रही है। अगले दो से तीन दिन तक इंदौर सहित आसपास के जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। रात के तापमान में भी कमी आएगी।

पश्चिमी विक्षोभ का भी है असर

शहर में दिन का तापमान 25.1 डिग्री व रात का तापमान 21 डिग्री रहा। तूफान के कारण आए नमी वाले बादलों के कारण आद्रता 84 फीसदी तक पहुंच गई, वहीं रात को 33 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया, तूफान ‘मोंथा’ समुद्री तट पर पहुंचा है। अब यह धीरे-धीरे कमजोर हो रहा है।

इसका असर इंदौर समेत पूरे मप्र में भी हो रहा है। इसके अलावा तीन अन्य सिस्टम भी बने हैं। अरब सागर से एक डीप डिप्रेशन सक्रिय हो रहा है, जिसका असर गुजरात की तरफ से होते हुए सीमावर्ती जिलों व इंदौर तक भी रहेगा। इसके अलावा एक ट्रफ लाइन बनी है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी है। इसके कारण अगले दो से तीन दिनों में कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना है। तापमान में भी गिरावट आएगी।

अक्टूबर में बरसा 5.3 इंच पानी

तूफान के असर से छाए बादलों के कारण तापमान में कमी रही। 24 घंटे में दिन के तापमान में 5.6 डिग्री व रात के तापमान में 1 डिग्री की कमी रही। रात के तापमान में अधिक गिरावट की स्थिति भी बन रही है। इस सीजन में अक्टूबर माह में 5.3 इंच पानी बरसा है।

ये भी पढ़ें

1 नवंबर से नए तरीके से लगानी होगी ‘अटेंडेंस’, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी छूट
इंदौर
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Oct 2025 12:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / अगले 3 दिन चलेंगी तूफानी हवाएं, ‘ट्रफ लाइन’ कराएगी धमाकेदार बारिश, बढ़ेगी ठंड

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हो गया सर्वे…’अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन’ बनाने के लिए टूटेंगे 138 निर्माण

(फोटो सोर्स: AI Image)
इंदौर

1 नवंबर से नए तरीके से लगानी होगी ‘अटेंडेंस’, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी छूट

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

BJP: कार्यकारिणी की घोषणा, नए नामों ने चौंकाया, इन्हें मंत्री बनाने पर उठ रहे सवाल

MP Indore BJP executive committee announced
इंदौर

बड़ा खुलासा, एजेंसी को बताकर घूमने निकली थीं ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी

Australian women cricketers molestation case
इंदौर

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर कांग्रेस का हमला, ‘बेशर्म’ बयान पर माफी मांगनी होगी, देशभर का सियासी पारा हाई

Minister Kailash Vijayvargiya
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.