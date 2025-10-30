अगले 3 दिन चलेंगी तूफानी हवाएं, ‘ट्रफ लाइन’ कराएगी धमाकेदार बारिश, बढ़ेगी ठंड

IMD Rain: चक्रवातीय तूफान ‘मोंथा’ के असर से शहर में बादल छाए हुए हैं। लोगों को ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन का अहसास हो रहा है। बादलों के छाने से दृश्यता 2200 मीटर तक पहुंच गई। अक्टूबर माह में घने बादल छाए रहने की स्थिति सालों बाद बनी है। मौसम विभाग के अनुसार, तूफान मोंथा सहित चार सिस्टम इस समय सक्रिय हैं, जिसके असर से यह स्थिति बन रही है। अगले दो से तीन दिन तक इंदौर सहित आसपास के जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। रात के तापमान में भी कमी आएगी।