1825 दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित! नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

दूसरी ओर, नगर निगम का तर्क था कि 16 मई 2007 के बाद नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राज्य शासन की अनुमति के बिना नियमित नहीं किया जा सकता। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि शासन से अनुमति न लेना नगर निगम की प्रशासनिक चूक है, जिसका दंड मजदूरों को नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि नगर निगम की कार्यशाला फैक्ट्री अधिनियम के तहत पंजीकृत है, इसलिए वहां कार्यरत कर्मचारी औद्योगिक कानूनों के तहत स्थायी दर्जे के हकदार हैं