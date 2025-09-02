इंदौर के अस्पताल में भर्ती दो बच्चों को चूहों ने कुतर दिया, अब हुआ एक्शन

Indore News: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवायएच में चूहा कुतरने वाले मामले में एक नवजात की मौत से हड़कंप मच गया है। प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद डॉक्टर्स और कर्मचारी जहां इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। वहीं उनका कहना है कि बच्चे की स्थिति पहले से ही गंभीर थी। वजन कम था। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है।
बताया जा रहा है कि मामले में एनआईसीयू के यूनिट इंचार्ज को हटा दिया गया है। वहीं 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। वहां उपस्थित डॉक्टर को शोकॉज नोटिस देने के साथ ही एचएलएल कंपनी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।
रविवार को महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवाय अस्पताल) में भर्ती एक बच्चे के हाथ और सोमवार को दूरे बच्चे के कंधे को चूहों ने कुतर दिया था। डाक्टरों ने पहले तो इस मामले को स्किन इंपेक्शन बोलकर टाल दिया। लेकिन, एक नवजात का हाथ बुरी तरह कटा मिलने के बाद पूरी लापरवाही उजागर हो गई।
-19 जनवरी 2023
सागर जिला अस्पताल की मॉर्चूरी में रमेश अहिरवार के शव को चूहों ने कुतरा। एक आंख गायब मिली।
- 21 जून 2023:
भोपाल में हमीदिया अस्पताल की मॉर्चूरी में मृतक बीआर सिंह के कान चूहों ने कुतर दिए थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे।
-20 मई 2024:
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में वार्ड में भर्ती बुजुर्ग महिला गिरिजा मालवी के पैर के अंगूठे को चूहों ने काट खाया।
- 6 अगस्त 2019:
रतलाम जिला अस्पताल में मरीज सूरज भाटी कोमा में थे। उनके पैर को चूहों ने कुतर दिया। सुबह पैर से खून देख परिजनों ने हंगामा किया था।