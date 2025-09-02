Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

इंदौर के अस्पताल में भर्ती दो बच्चों को चूहों ने कुतर दिया, अब हुआ एक्शन

Indore News: एमवायएच में नवजातों को चूहों द्वारा कुतरे जाने का खौफनाक अंजाम, एक नवजात ने तोड़ा दम, हुआ एक्शन...

इंदौर

Sanjana Kumar

Sep 02, 2025

Indore News
Indore News: एमवायएच में चूहों के आतंक से गई नवजात की जान।

Indore News: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवायएच में चूहा कुतरने वाले मामले में एक नवजात की मौत से हड़कंप मच गया है। प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद डॉक्टर्स और कर्मचारी जहां इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। वहीं उनका कहना है कि बच्चे की स्थिति पहले से ही गंभीर थी। वजन कम था। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है।

एमवायएच में ‘नवजातों को कुतर कर खा रहे चूहे’, प्रशासनिक लापरवाही का खौफनाक मामला
इंदौर
MYH Rat terror

इंचार्ज को हटाया, कर्मचारी सस्पेंड


बताया जा रहा है कि मामले में एनआईसीयू के यूनिट इंचार्ज को हटा दिया गया है। वहीं 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। वहां उपस्थित डॉक्टर को शोकॉज नोटिस देने के साथ ही एचएलएल कंपनी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।

रविवार को महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवाय अस्पताल) में भर्ती एक बच्चे के हाथ और सोमवार को दूरे बच्चे के कंधे को चूहों ने कुतर दिया था। डाक्टरों ने पहले तो इस मामले को स्किन इंपेक्शन बोलकर टाल दिया। लेकिन, एक नवजात का हाथ बुरी तरह कटा मिलने के बाद पूरी लापरवाही उजागर हो गई।

एमपी में पहले भी हुई लापरवाही

-19 जनवरी 2023
सागर जिला अस्पताल की मॉर्चूरी में रमेश अहिरवार के शव को चूहों ने कुतरा। एक आंख गायब मिली।

- 21 जून 2023:
भोपाल में हमीदिया अस्पताल की मॉर्चूरी में मृतक बीआर सिंह के कान चूहों ने कुतर दिए थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे।

-20 मई 2024:
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में वार्ड में भर्ती बुजुर्ग महिला गिरिजा मालवी के पैर के अंगूठे को चूहों ने काट खाया।

- 6 अगस्त 2019:
रतलाम जिला अस्पताल में मरीज सूरज भाटी कोमा में थे। उनके पैर को चूहों ने कुतर दिया। सुबह पैर से खून देख परिजनों ने हंगामा किया था।

Updated on:

02 Sept 2025 04:49 pm

Published on:

02 Sept 2025 04:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर के अस्पताल में भर्ती दो बच्चों को चूहों ने कुतर दिया, अब हुआ एक्शन

