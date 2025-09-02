इंदौर के अस्पताल में भर्ती दो बच्चों को चूहों ने कुतर दिया, अब हुआ एक्शन

Indore News: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवायएच में चूहा कुतरने वाले मामले में एक नवजात की मौत से हड़कंप मच गया है। प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद डॉक्टर्स और कर्मचारी जहां इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। वहीं उनका कहना है कि बच्चे की स्थिति पहले से ही गंभीर थी। वजन कम था। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है।