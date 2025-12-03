एमपी के इस शहर में बनेंगे 6-6 लेन के 3 ओवर ब्रिज, NHAI जारी करेगा टेंडर

सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक, तीन स्थानों पर ओवर ब्रिज के लिए जल्द काम शुरू होने की संभावना है। हाईवे पर भारी वाहनों के साथ छोटे वाहनों का भी दबाव रहता है, क्रासिंग वाले चौराहे होने से वहां एक्सीडेंट का खतरा होता है। इस खतरे को टालने के लिए ये ब्रिज बनेंगे। ब्रिज का निर्माण इंदौर से पीथमपुर की ओर जाने वाले रास्ते चौराहे पर होगा।