एमपी के इस शहर में बनेंगे 6-6 लेन के 3 ओवर ब्रिज, NHAI जारी करेगा टेंडर

MP News: निर्माणाधीन इंदौर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे के धार रोड पर 3 स्थानों पर 6-6 लेन ओवर ब्रिज बनाने का फैसला हुआ है। एक्सीडेंट स्पॉट को चिन्हित करते हुए वहां ब्रिज बनाने के लिए करीब 100 कोरड़ रुपए की राशि मंजूर हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस हाईवे का निर्माण किया जा रहा है।
हाईवे पर जहां अन्य मार्गों के चौराहे है, वहां कई एक्सीडेंट हो चुके है। एक्सीडेंट स्पॉट को खत्म करने के लिए हाईवे पर ही ओवर ब्रिज का प्रावधान करने का प्रस्ताव था, जिसे मंजूरी मिल गई है।
सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक, तीन स्थानों पर ओवर ब्रिज के लिए जल्द काम शुरू होने की संभावना है। हाईवे पर भारी वाहनों के साथ छोटे वाहनों का भी दबाव रहता है, क्रासिंग वाले चौराहे होने से वहां एक्सीडेंट का खतरा होता है। इस खतरे को टालने के लिए ये ब्रिज बनेंगे। ब्रिज का निर्माण इंदौर से पीथमपुर की ओर जाने वाले रास्ते चौराहे पर होगा।
इसके साथ ही एक के भी ब्रिज बेटमा चौराहे पर तथा एक ब्रिज धार की ओर जाने वाले रास्ते के चौराहे पर बनेगा। तीनों स्थानों पर अंडर पास भी रहेगा ताकि नीचे से वाहन निकल जाएं। जल्द ही भूमिपूजन की तैयारी है और दो साल में तीनों 6-6 लेन के ओवर ब्रिज निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।
इंदौर जिले के बाहर भी इस तरह के ब्रिज बनेंगे। कुल छह ब्रिज को अनुमति मिलने की बात सामने आ रही है। एनएचएआइ सभी स्थानों के लिए टेंडर जारी करेगा।
