No Entry लागू…. शहर के अंदर बैन रहेंगे भारी वाहन, ये रहेगी टाइमिंग

भारी वाहनों का पूर्व से शहरी सीमा में प्रतिबंधित समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 से रात 09 बजे तक रहेगा। आपातकालीन व्यवस्था से जुड़े वाहन पेट्रोल, डीजल, गैस टैंकर आदि शहर में स्थित पेट्रोल पंपों से सप्लाय होते हुए आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, व्यवस्थाओं से जुड़े वाहन, शासकीय सेवा से जुड़े अनुबंधित निगम के वाहन, दुग्ध सेवा, फल, सब्जी से जुड़े वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भारी वाहनों को अनुमति रहेगी।