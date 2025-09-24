No Entry लागू…. शहर के अंदर बैन रहेंगे भारी वाहन, ये रहेगी टाइमिंग

MP News: बीते कुछ दिनों में लगातार बड़े वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं से सबक लेकर ट्रैफिक पुलिस ने व्यावसायिक वाहनों पर नो एंट्री लागू कर दी है। अधिकारियों ने विधिवत लिस्ट जारी कर नो एंट्री पॉइंट और समय को साफ उल्लेखित किया है। एसीपी ट्रैफिक हिंदू सिंह मुवेल ने बताया, ट्रांसपोर्ट नगर में इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक आयोजित की गई।
भारी वाहनों का पूर्व से शहरी सीमा में प्रतिबंधित समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और शाम 7 से रात 09 बजे तक रहेगा। आपातकालीन व्यवस्था से जुड़े वाहन पेट्रोल, डीजल, गैस टैंकर आदि शहर में स्थित पेट्रोल पंपों से सप्लाय होते हुए आते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, व्यवस्थाओं से जुड़े वाहन, शासकीय सेवा से जुड़े अनुबंधित निगम के वाहन, दुग्ध सेवा, फल, सब्जी से जुड़े वाहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भारी वाहनों को अनुमति रहेगी।
-नेमावर रोड पालदा से लोहा मंडी तक सड़क किनारे खड़े ट्रकों को अब केवल व्यवस्थित ट्रक पार्किंग में ही खड़ा किया जाएगा। सड़क पर खड़े होने की अनुमति नहीं होगी।
-जिन मार्गों पर नो-एंट्री लागू है, वहां स्पष्ट नो-एंट्री साइनबोर्ड लगाए जाएंगे।
-शहर के अंदर कमर्शियल ट्रकों का आवागमन केवल रात 11 से सुबह 6 बजे तक ही होगा। इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। सख्त चेकिंग कर भारी जुर्माना किया जाएगा।
सुपर कॉरिडोर चौराहा: सुपर कॉरिडोर से एयरपोर्ट की ओर
बिजासन टी : बिजासन टी से एयरपोर्ट की ओर
चंदन नगर चौराहा: चंदन नगर चौराहा से गंगवाल स्टैंड की ओर
राजीव गांधीचौराहा: राजीव गांधी चौराहा से भंवरकुआं की ओर
अग्रसेन चौराहा : सपना संगीता एवं छावनी की ओर
तेजाजी नगरः आइटी पार्क की ओर
तीन इमली ब्रिज : मूसाखेड़ी एवं नौलखा की ओर
बिचौली अंडरब्रिज : पीपल्याहाना चौराहे की ओर
कनाड़िया अंडरब्रिज : बंगाली चौराहे की ओर
रेडिसन चौराहा: विजयनगर चौराहा एवं खजराना चौराहे की ओर
वेवास नाका चौराहा: सत्यसाईं चौराहे की ओर
बापट चौराहा: विजय नगर की ओर
चन्द्रगुप्त मौर्य : कनकेश्वरी मंदिर की ओर
देवगुराड़िया : तीन इमली बस स्टैंड की ओर
आजाद नगर : नौलखा की तरफ से आजाद नगर की ओर
आइटी पार्क : भंवरकुआं की ओर
फूटी कोठी : महूनाका की ओर