कैलाश ने कबूला; प्रदेश की सड़कें खराब, माफी मांगते हुए सही करने के लिए इतने दिन का टारगेट सेट किया

विजयवर्गीय ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एमआइसी सदस्य राजेन्द्र राठौर, राजेश उदावत, मनीष शर्मा आदि की मौजूदगी में वादा किया कि एक महीने में पूरे शहर में पैचवर्क हो जाएगा। नगर निगम की तो एक-डेढ़ महीने पहले से ही पैचवर्क की तैयारी पूरी थी, लेकिन इस बार बारिश ज्यादा समय तक हुई, इसलिए पैचवर्क शुरू करने में देरी हुई। कई बार बीच में काम रोकना पड़ा, इस कारण सड़कों पर अत्यधिक गड्ढे हो गए। लोगों को भारी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब महापौर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि, गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पैचवर्क पूरा हो।