कैलाश ने कबूला; प्रदेश की सड़कें खराब, माफी मांगते हुए सही करने के लिए इतने दिन का टारगेट सेट किया

कैलाश ने कबूला; प्रदेश की सड़कें खराब (Photo Source- Patrika)
Kailash Vijayvargiya Confess : नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने देर से ही सही, आखिर स्वीकार किया कि इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में सड़कें खराब और गड्ढेदार हो गई हैं और उड़ती धूल व गड्ढों से लोग परेशान हैं। वे देर रात अचानक बीआरटीएस पर चल रहे पैचवर्क का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने माना कि, प्रदेश में सड़कें खराब हुईं हैं। गड्ढों के कारण आमजन को असुविधा हो रही है। उन्होंने शहरवासियों से क्षमा मांगते हुए दावा किया कि, पूरे प्रदेश में पैचवर्क प्राथमिकता से किया जा रहा है।
बारिश और निर्माण कार्यों के चलते शहर की सड़कें बदहाल हैं। आमजन इसके लिए नगर निगम को कोस रहा है। अब पैचवर्क तो हो रहा है, लेकिन पर्याप्त गति से नहीं। एक माह से ज्यादा समय होने के बाद भी शहर की प्रमुख सड़कें दुरुस्त नहीं हो पाईं हैं। गली-मोहल्लों में तो पैचवर्क शुरू ही नहीं हो सका है।
मंत्री विजयवर्गीय ने शनिवार रात जोन-11 अंतर्गत बीआरटीएस पर चल रहे पैचवर्क का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने डामर के तापमान का परीक्षण किया और उस पर संतुष्टि व्यक्त की। बोले- प्लांट से जिस टेम्परेचर पर मटेरियल निकला, लगभग उसी टेम्परेचर पर साइट तक पहुंचा है। सड़क पर पैचवर्क में डामर का तापमान बहुत मायने रखता है। इसपर पैचवर्क की गुणवत्ता निर्भर करती है। उन्होंने पैचवर्क की गुणवत्ता पर संतुष्टि जाहिर की।
विजयवर्गीय ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव, एमआइसी सदस्य राजेन्द्र राठौर, राजेश उदावत, मनीष शर्मा आदि की मौजूदगी में वादा किया कि एक महीने में पूरे शहर में पैचवर्क हो जाएगा। नगर निगम की तो एक-डेढ़ महीने पहले से ही पैचवर्क की तैयारी पूरी थी, लेकिन इस बार बारिश ज्यादा समय तक हुई, इसलिए पैचवर्क शुरू करने में देरी हुई। कई बार बीच में काम रोकना पड़ा, इस कारण सड़कों पर अत्यधिक गड्ढे हो गए। लोगों को भारी असुविधा हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब महापौर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि, गुणवत्ता पूर्ण तरीके से पैचवर्क पूरा हो।
दो दिन पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक में अपर आयुक्त राजनगांवकर से पैचवर्क कार्य में सुधार और तेजी लाने के निर्देश दिए थे। कहा था कि मैं रोज देख रहा हूं। जितने लोड (डामर) की जरूरत है, उतना आ नहीं रहा। लैबर भी कम है। काम में तेजी लाने की जरूरत है।
