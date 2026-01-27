27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

शुरु होगी नई व्यवस्था, अब गाड़ी बेचने पर भी नहीं बदलेगा ‘गाड़ी नंबर’

vehicle number plate: नया वाहन खरीदने पर वही नंबर फिर से अलॉट कराया जा सकेगा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 27, 2026

vehicle number

vehicle number प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

vehicle number plate: मध्यप्रदेश के लाखों वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। मध्यप्रदेश में लंबे समय से लंबित नंबर रिटेंशन सुविधा अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस सुविधा के लागू होने के बाद दोपहिया और चारपहिया वाहन बेचने या स्क्रैप कराने पर भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर मालिक के पास सुरक्षित रहेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए मप्र परिवहन विभाग नियमों में संशोधन करने जा रहा है। विभाग ने इसका प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

क्या है नंबर रिटेंशन सुविधा

नंबर रिटेंशन का मतलब है कि वाहन मालिक अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नाम पर सुरक्षित रख सकेगा, भले ही वह वाहन बेच दिया जाए या स्क्रैप कर दिया जाए। बाद में नया वाहन खरीदने पर वही नंबर फिर से अलॉट कराया जा सकेगा।

अभी क्या होता है

फिलहाल व्यवस्था यह है कि वाहन बेचने या स्क्रैप कराने के साथ ही उसका नंबर भी नए मालिक के नाम ट्रांसफर हो जाता है या रद्द हो जाता है।

नंबर रिटेंशन लागू होने के बाद…

-वाहन बिकेगा, लेकिन नंबर विक्रेता के नाम सुरक्षित रहेगा।

-नया वाहन खरीदने पर वही नंबर दोबारा लगाया जा सकेगा।

-पसंदीदा और वीआईपी नंबर हमेशा मालिक की पहचान बने रहेंगे।

संभावित नियम और प्रक्रिया

परिवहन विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, नंबर रिटेंशन के लिए कुछ शर्तें तय की जा सकती हैं, जैसे…

-वाहन बेचते समय आरटीओ में नंबर रिटेंशन के लिए आवेदन करना होगा

-तय समय सीमा (जैसे 6 माह या 1 वर्ष) में नए वाहन पर नंबर ट्रांसफर कराना होगा

-इसके लिए नाममात्र शुल्क या तय फीस ली जा सकती है

-नंबर रिटेंशन केवल उसी श्रेणी के वाहन (दो पहिया से दो पहिया, चार पहिया से चार पहिया) पर संभव हो सकता है

(अंतिम नियम शासन की अधिसूचना के बाद तय होंगे)

प्रदेश में नंबर रिटेंशन की सुविधा शुरू करने की कवायद चल रही है। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही यह सुविधा शुरू की जाएगी। विवेक शर्मा, कमिश्नर, परिवहन विभाग

अन्य राज्यों में पहले से लागू

देश के कई राज्यों में यह सुविधा पहले से सफलतापूर्वक चल रही है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में वाहन मालिक अपने पसंदीदा नंबर सुरक्षित रख पा रहे हैं। इन राज्यों में नंबर रिटेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन और निर्धारित शुल्क की व्यवस्था है, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाती है।

वीआइपी नंबर धारकों को सबसे बड़ा फायदा

प्रदेश में यह सुविधा लागू होने के बाद वीआइपी, फैंसी और विशेष नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। ऐसे नंबरों के लिए लोग हजारों से लेकर लाखों रुपए तक खर्च करते हैं, लेकिन वाहन बेचते ही अब तक नंबर भी हाथ से निकल जाता था।

नंबर रिटेंशन लागू होने से फायदा

-महंगे नंबर सुरक्षित रहेंगे

-बार-बार नई बोली में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा

-नंबर एक ब्रांड और पहचान के रूप में बना रहेगा

आरटीओ और परिवहन विभाग पर असर

नई व्यवस्था लागू होने से आरटीओ कार्यालयों में नंबर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही, विभाग को रिटेंशन शुल्क के रूप में अतिरिक्त राजस्व मिलने की संभावना भी है।

क्यों खास है यह सुविधा

-वाहन नंबर को लेकर भावनात्मक जुड़ाव रखने वालों को राहत।

ये भी पढ़ें

Good News: अब वाहन स्क्रैप या बेचने के बाद भी नंबर नहीं बदलेगा नंबर
इंदौर
Vehicle Scrapping

-वीआइपी नंबरों की वैल्यू बनी रहेगी।

-वाहन खरीद-फरोख्त आसान होगी।

-डिजिटल और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

संबंधित खबरें

MP high Court Indore

इंदौर में दूषित पानी से 28 मौत, MP High Court में सुनवाई थोड़ी देर में

Pandit suicide or murder in indore

लॉक्ड कार में मिला पुजारी का शव, सिर में लगी थी गोली, दहशत…हत्या या आत्महत्या?

Western Ring Road

100 किमी. प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगे वाहन, 31 गांवों से ली गई जमीन

Western Disturbance Effect

सर्द हवाओं से ठिठुरा इंदौर, पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय में बर्फबारी का असर

police stations

निर्देश जारी…इस जिले के थानों का होगा मूल्याकंन, 3 तथ्यों पर होगी जांच

Indore Development Authority

एमपी के इस जिले का होगा विस्तार, आएंगी नई ‘कॉलोनी’, ‘सड़कें’ होंगी चौड़ी

mp news MPPSC Assistant Professor Recruitment 2026 Candidates Threaten Major Protest

MPPSC: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2026 पर बवाल, अभ्यर्थी बोले- करेंगे बड़ा आंदोलन

Supreme Court

1825 दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित! नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

रिसेप्शन में ‘पूड़ी’ नहीं परोसी तो बिफरे मेहमान, फिर जमकर चले लात-घूंसे

Republic Day

राजपथ पर इंदौर की बहू पलक करेंगी ‘200 वादकों’ का नेतृत्व, गूंजेगी शहनाई

ये भी पढ़ें

एक्टर सैफ अली खान सहित नवाब परिवार से मांगे जाएंगे संपत्ति रिकॉर्ड, होगी जांच
भोपाल
Property records

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 10:32 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / शुरु होगी नई व्यवस्था, अब गाड़ी बेचने पर भी नहीं बदलेगा ‘गाड़ी नंबर’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में दूषित पानी से 28 मौत, MP High Court में सुनवाई थोड़ी देर में

MP high Court Indore
इंदौर

लॉक्ड कार में मिला पुजारी का शव, सिर में लगी थी गोली, दहशत…हत्या या आत्महत्या?

Pandit suicide or murder in indore
इंदौर

100 किमी. प्रति घंटे की गति से दौड़ेंगे वाहन, 31 गांवों से ली गई जमीन

Western Ring Road
इंदौर

सर्द हवाओं से ठिठुरा इंदौर, पश्चिमी विक्षोभ और हिमालय में बर्फबारी का असर

Western Disturbance Effect
इंदौर

निर्देश जारी…इस जिले के थानों का होगा मूल्याकंन, 3 तथ्यों पर होगी जांच

police stations
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.