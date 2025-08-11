48 घंटे में ‘कमजोर मानसून’ लेगा एंट्री, 12-13-14,15 अगस्त को होगी ‘भारी बारिश’

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश होगी। 12,13,14,15 अगस्त को भी पूर्वी हिस्से में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। छतरपुर के खजुराहो में सबसे ज्यादा 3.4 इंच पानी गिर गया। सागर में 2.4 इंच, खंडवा में 2 इंच, नरसिंहपुर-दमोह में डेढ़ इंच बारिश दर्ज की गई। भोपाल, उमरिया, उज्जैन, नर्मदापुरम, श्योपुर, सीधी, सीहोर, बड़वानी, शाजापुर, देवास समेत कई जिलों में पानी गिरा।