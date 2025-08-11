11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika Logo

इंदौर

48 घंटे में ‘कमजोर मानसून’ लेगा एंट्री, 12-13-14,15 अगस्त को होगी ‘भारी बारिश’

MP Weather: मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों में पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश होगी।

इंदौर

Astha Awasthi

Aug 11, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: एमपी के इंदौर शहर में जुलाई के बाद अगस्त में भी मानसून की बेरुखी जारी है। पिछले दस दिनों से शहर में आधा इंच भी बारिश नहीं हुई, वहीं जिले में भी दस दिनों में एक इंच से अधिक बारिश नहीं हुई है। इससे मानसून का अंतर बढ़ता जा रहा है। 1 जून से 10 जुलाई तक इंदौर जिले में 293 एमएम बारिश हुई, जबकि इस अवधि तक पिछले साल 402 एमएम बारिश हो चुकी थी।

इस साल अभी तक 102 एमएम (4 इंच) बारिश कम रही है। जिले में अब तक 285 एमएम (11 इंच) बारिश हुई है। पिछले वर्ष 480 एमएम (18 इंच) बारिश हो चुकी थी। बारिश का यह अंतर 195 एमएम (8 इंच) तक हो चुका है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम

मौसम विभाग ने बताया, मानसून ट्रफ मप्र से दूर गुजर रहा है। एक चक्रवातीय सिस्टम गुजरात व मप्र के ऊपर बना है। इसके प्रभाव से एक से दो दिनों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। एक नया सिस्टम 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। इसके असर से तेज बारिश होने के आसार हैं।

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गौतमपुरा में 127 एमएम बारिश हुई है, जबकि पिछले वर्ष 10 अगस्त तक 553 एमएम पानी बरसा था। इस साल यह अंतर 426 एमएम का रहा है। इसी तरह सांवेर, देपालपुर, हातौद में भी कम बारिश हुई है।

19 जिलों में होगी तेज बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, कटनी, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में तेज बारिश होगी। 12,13,14,15 अगस्त को भी पूर्वी हिस्से में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। छतरपुर के खजुराहो में सबसे ज्यादा 3.4 इंच पानी गिर गया। सागर में 2.4 इंच, खंडवा में 2 इंच, नरसिंहपुर-दमोह में डेढ़ इंच बारिश दर्ज की गई। भोपाल, उमरिया, उज्जैन, नर्मदापुरम, श्योपुर, सीधी, सीहोर, बड़वानी, शाजापुर, देवास समेत कई जिलों में पानी गिरा।

