Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, यहां 7 डिग्री पर लुढ़का तापमान, अगले दो दिन बेहद खतरनाक

Weather Alert : उत्तरी बर्फीली हवाओं से इंदौर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। यहां दिन में शीत लहर चली और रात में तापमान लुढ़ककर 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ये सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम था।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Faiz Mubarak

Nov 10, 2025

Weather Alert

इंदौर में ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड (Photo Source- Patrika)

Weather Alert : उत्तर से आ रही सर्द हवा से मध्य प्रदेश का इंदौर जिला पूरी तरह से ठंड की आगोश में आ चुका है। यहां लोगों को रात के समय कड़ाके की ठंड का अहसास होने लगा है। लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह शीत लहर ने ठंड बढ़ाई। रविवार को शहर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, जो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम था। रविवार को इंदौर में नवंबर माह में ठंड का 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात गुजरी, जिससे शहरवासियों को कड़ाके की ठंड का अहसास हुआ। इसके पहले इंदौर में 30 नवंबर 1988 को 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।

बता दें कि, उससे पहले इंदौर में 25 नवंबर 1938 को सबसे कम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक, हिमालय से आ रही उत्तरी हवाओं के असर से इंदौर समेत पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में तापमान में गिरा है। रविवार को प्रदेश में इंदौर और राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इंदौर में अगले 2 दिन न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास ही रहेगा। इस दौरान शीत लहर की स्थिति भी रहेगी। इसके बाद धीरे-धीरे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी भी होगी।

पांच दिन में गिरा 11 डिग्री तापमान

इंदौर में बीते पांच दिन में न्यूनतम तापमान में 11 डिग्री गिरावट देखने को मिली -

-5 नवंबर: अधिकतम 30.2, न्यूनतम 18.2 डिग्री सेल्सियस

-6 नवंबर: अधिकतम 28.3, न्यूनतम 12.1 डिग्री सेल्सियस

-7 नवंबर: अधिकतम 28.1, न्यूनतम 10.3 डिग्री सेल्सियस

-8 नवंबर: अधिकतम 28.2, न्यूनतम 7.6 डिग्री सेल्सियस

-9 नवंबर: अधिकतम 27.4, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस

रविवार को प्रदेश के पांच शहरों में ठंड के हालात

-इंदौर : 7 डिग्री सेल्सियस

-राजगढ़ : 7 डिग्री सेल्सियस

-भोपाल : 8 डिग्री सेल्सियस

-सीहोर : 8.3 डिग्री सेल्सियस

-शहडोल : 8.4 डिग्री सेल्सियस

इस वजह से तापमान में आई अचानक इतनी गिरावट

पिछले दिनों उत्तर भारत से गुजरे पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालय क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी हुई है। वहां से सीधे आ रही उत्तरी हवाओं ने इंदौर समेत पश्चिमी एमपी में ठंड बढ़ा दी है। इंदौर में अभी नमी नहीं होने के कारण धुंध और कोहरे की स्थिति भी नहीं दिख रही है। सूरज की किरणें निकलने के बाद शहरवासियों को तेज ठंडक का अहसास भी नहीं हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 06:48 am

Published on:

10 Nov 2025 06:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, यहां 7 डिग्री पर लुढ़का तापमान, अगले दो दिन बेहद खतरनाक

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं ट्रेजरी ऑफिसर बोल रहा हूं, आपका पेंशन-एरियर का पैसा निकलवा दूंगा’

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

एमपी के वरिष्ठ मंत्री का बड़ा बयान, बिहार में 160 से ज्यादा सीटें जीतने का किया दावा

Kailash Vijayvargiya claims to win more than 160 seats in Bihar
इंदौर

मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए ‘टूटेंगे’ 42 मकान, 150 परिवार होंगे प्रभावित

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए ली जाएगी जमीन, 1100 हेक्टेयर की पड़ेगी जरूरत

(सोर्स: सोशल मीडिया)
इंदौर

शाम को खरीदी नई कार, देर रात बाइक सवारों को मारी टक्कर, 2 की मौत, 1 का इलाज जारी

Indore Car Accident
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.