ठंड ने तोड़ा 37 साल का रिकॉर्ड, यहां 7 डिग्री पर लुढ़का तापमान, अगले दो दिन बेहद खतरनाक

Weather Alert : उत्तर से आ रही सर्द हवा से मध्य प्रदेश का इंदौर जिला पूरी तरह से ठंड की आगोश में आ चुका है। यहां लोगों को रात के समय कड़ाके की ठंड का अहसास होने लगा है। लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह शीत लहर ने ठंड बढ़ाई। रविवार को शहर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया था, जो सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस कम था। रविवार को इंदौर में नवंबर माह में ठंड का 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात गुजरी, जिससे शहरवासियों को कड़ाके की ठंड का अहसास हुआ। इसके पहले इंदौर में 30 नवंबर 1988 को 7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था।