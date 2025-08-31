पत्नी ने समझा मजाक… फोन नहीं आया तो घर पहुंची महिला, कमरे में पति को देख दंग रह गई

MP News: इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगड़दा में 29 वर्षीय भूपेंद्र पिता बलबीर सिंह डांगी ने शुक्रवार देर रात फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। भूपेंद्र रात में पत्नी रानू को बार-बार फोन कर घर आने के लिए कह रहा था। रात करीब 12 बजे उसने कहा कि वह फंदे से लटककर जान दे देगा। पत्नी ने मजाक समझा, क्योंकि पति शराब के नशे में अक्सर ऐसी बातें करता था। फोन आने बंद हो गए तो शंका होने पर रानू अपनी मां को लेकर घर पहुंची। देखा कि पति फंदे पर लटका था। दरवाजा तोड़कर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।