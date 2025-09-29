75% काम पूरा…मुंबई-गुजरात से कनेक्ट होगा MP, किया जाएगा भूमि अधिग्रहण !

मालूम हो, 204.76 किमी में इंदौर-दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए 1873.10 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इंदौर से धार तक करीब 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। धार लाइन से इंदौर का दाहोद, छोटा उदयपुर के जरिये मुंबई-गुजरात से सीधा जुड़ाव होगा। इस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण टीही टनल है। धार तक 21 ब्रिज बनने हैं, जिनमें से 19 का काम पूरा हो गया है। धार का स्टेशन मांडू के जहाज महल की प्रतिकृति में बनाया जा रहा है। इंदौर से टीही तक 21 किमी ट्रैक बन चुका है। इसके अलावा कई जगह काम धीमा है।