बेसमेंट में पार्किंग की जगह जिसने बना रखी हैं दुकानें या अन्य निर्माण तो सावधान, तोड़ने आ रहा इंदौर निगम

बेसमेंट को लेकर की गई कार्रवाई को लेकर थोड़े दिन तक यह सबकुछ अच्छे से चलता रहा, मगर बाद में कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके पीछे क्या वजह है? यह तो पता नहीं, किंतु बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकान और अन्य निर्माण को लेकर फिर से सर्वे किया जा रहा है। इस काम में निगम के 22 जोन पर तैनात बिल्डिंग अफसर लगे हैं। एक हफ्ते में बेसमेंट की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद पार्किंग की जगह किए गए अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा।