Covid-19 Crisis : Students को समय से पहले Graduate करेगा IIT

नई दिल्ली। कोविड-19 संकट ( COVID-19 Crisis ) ने अब भारतीय प्रोद्यौगिकी संस्थान ( Indian Institute of Technology ) के सामने विद्यार्थियों के साल की बर्बादी और नौकरियों का संकट जैसी चुनौतियां आ गई हैं। संस्थानों को अपने कोर्स स्ट्रक्चर ( Course Structure ) में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी वजह से देश की आईआईटी ( IIT ) समय से पहले ग्रेजुएशन ( Graduation ), टेक होम परीक्षा ( Take Home Examination ), पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर ग्रेडिंग सिस्टम ( Grading System ) और वीडियो कांफे्रंसिंग ( Video Conferencing ) के लिए जरिए मौखिक परीक्षा ( Viva-Voce Session ) जैसे विकल्प पर काम कर रहे हैं।

Share Market को नहीं झुका सका Nisarga Cyclone, लगातार छठे दिन बाजार में तेजी

आईआईटी खडग़पुर कर रहा है तैयारी

आईआईटी खडग़पुर ने स्प्रिंग 2020 सेमेस्टर को खत्म कर दिया है। अब विद्यार्थियों का मूल्यकांन मिड सेमेस्टर परीक्षा, असाइनमेंट और मौखिक परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं आईआईटी दिल्ली ने विद्यार्थियों को फास्ट ट्रैक विकल्प दिया है, जिसके तहत जून तक डिग्री पूरी कर सकते हैं या जुलाई या उसके बाद तक का भी इंतजार कर सकते हैं, ताकि रेग्युलर ग्रेजुएशन प्रक्रिया जल्दी खत्म हो सके।

PM Cares Fund पर Nagpur High Court में याचिका मंजूर, केंद्र से 2 हफ्तों में मांगा जवाब

आईआईटी दिल्ली भी बदलाव की ओर

आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी रामगोपाल राव ने कहा कि समय से पहले ग्रेजुएशन पूरी करने की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। किसी भी विद्यार्थी को कैंपस आने की जरूरत नहीं है। इसमें टेक-होम परीक्षा, टेलिफोनिक इंटरव्यू और ऑनलाइन टेस्ट्स होंगे।

उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन बैच समय से पहले ग्रेजुएशन पूरा करने के विकल्प पर फैसला कर सकते हैं। चाहें तो रेग्युलर प्रोसेस के जरिए भी ग्रेजुएशन प्रक्रिया को पूरा कियाय जा सकता है। राव के अनुसार 2 जुलाई के बाद चरणबद्ध तरीके से विद्यार्थी कैंपस में आना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 की वजह से तारीख में बदलाव भी हो सकता है।

14 साल के इतिहास में Service Sector में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट

आईआईटी कानपुर अपनाएगा ग्रेडिंग सिस्टम

वहीं आईआईटी कानपुर स्पेशल ग्रेडिंग सिस्टम को अपना रहा है। विद्यार्थियों को ए, बी, सी या एस ग्रेड दिया जाएगा। आईआईटी कानपुर के निदेशक अभय करणधिकर ने कहा कि ग्रेडिंग सिस्टम को 30 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं सेमेस्टर खत्म होने तक किसी को भी टर्मिनेट नहीं किया जाएगा।