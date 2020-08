DGCA ने Spicejet की इस Scheme पर लगाई रोक, जानिए पीछे का कारण

नई दिल्ली। प्राइवेट एयरलाइन स्पाइसजेट ( Spicejet ) और आम लोगों को नागर विमानन महानिदेशालय ( Directorate General of Civil Aviation ) की ओर से बड़ा झटका दिया है। डीजीसीए ( DGCA ) ने स्पाइसजेट को उसकी एक पर एक टिकट फ्री टिकट योजना ( One on One Ticket Free Ticket Scheme ) पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। डीजीसीए के अनुसार उन्होंने घरेलू उड़ानों के टिकट के किराए ( Domestic Flights Fare ) की सीमा तय करनी है। जिसकी वजह से कंपनी की इस पांच दिन की सेल पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 25 मई को घरेलू उड़ानों की परमीशन दी थी। वहीं ओर इंटरनेशनल उड़ानों पर 31 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी है।

कंपनी ने सोमवार को निकाली थी छूट

निजी एयरलाइन स्पाइसजेट की ओर से सोमवार को पांच दिन की 'एक पर एक टिकट मुफ्तÓ सेल का ऐलान किया था। कंपनी ने एक साइड ट्रैवल के लिए 899 रुपए के मिनिमम फेयर के आधार पर टिकट की पेशकश की थी। जानकारी के अनुसार सेल में टिकट लेने वाले कस्टमर्स को अधिकतम 2,000 रुपए तक का कूपन दिया जाता। जिसका वो दूसरे हवाई यात्रा में इस्तेमाल कर सकते थे। जिसके बाद सरकार की ओर से आदेश आया कि उन्हें डॉमेस्टिक फ्लाइट्स के फेयर तय करने हैं। जिसके तहत कंपनी को अपनी इस छूट पर रोक लगानी होगी। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से सबसे कम दूरी का मिनिमम किराया 2000 रुपए रखा है।

किराए की 7 कैटेगिरी

- सरकार की ओर से घरेलू उड़ानों के किराए की 7 कैटेगिरी बनाई थी।

- किराया सीमित रखने की समयसीमा 24 अगस्त से 24 नवंबर की गई।

- 40 मिनट या उससे कम समय की उड़ानों का किराया 2000-6000 रुपए है।

- 40 से 60 मिनट की उड़ान के लिए 2,500-7,500 रुपए किराया रखा गया है्र

- 60-90 मिनट के लिए 3,000-9,000 रुपए के किराए का प्राधान है।

- 90-120 मिनट की उड़ान के लिए 3,500-10,000 रुपए का किराया रखा है।

- 120-150 मिनट की उड़ान पर 4,500-13,000 रुपए का खर्चा है।

- 150-180 मिनट के लिए 5,500-15,700 रुपए का भुगतान करना होता है।

- 180-210 मिनट की उड़ान के लिए 6,500 से 18,600 रुपए सीमा तय हुई है।