खुशखबरी ! Work From Home करने वालों कर्मचारियों को Google देगा 75000 रुपए, जानें पूरी खबर

नई दिल्ली: Google कंपनी ने फाइनली ऑफिस खोलने का ऐलान किया है । कंपनी 6 जुलाई से अपने ऑफिस में काम करना शुरू करने वाली है लेकिन फिलहाल जुलाई में सिर्फ 10 फीसदी लोगों को ऑफिस बुलाया जा रहा है। और सितंबर तक ये संख्या 30 फीसदी कर दी जाएगी। इन सबके बीच कंपनी work from home करने वाले कर्मचारियों ( Google Employee ) को प्रोत्साहित करने के लिए लॉकडाउन के दौरान वर्क फ्राम होम करने वाले ( Working from Home in Lockdown ) कर्मचारियों को 1000 डॉलर यानि लगभग 75000 रूपए की राशि दी जाएगी।

इतना ही नहीं जुलाई से ऑफिस खुलने के बावजूद जो कर्मचारी वर्क फ्राम होम ( Work From Home ) करेंगे उनको आगे भी ये राशि काम करने से संबंधित खर्चों के लिए देना जारी रखा जाएगा।

कंपनी का मानना है कि हालात अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं ऐसे में सभी कर्मचारियों को बुलाना संभव नहीं होगा तो जो भी कर्मचारी उस वक्त में घर से काम ( Work From Home ) करेंगे उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने ये कदम उठाने का ऐलान किया है। जो कि उनके द्वारा जरूरी उपकरणों और कार्यालय फर्नीचर खरीदने के लिए होगी।

इस बारे में बताते हुए google CEO सुंदर पिचई ने कहा कि किसी कर्मचारी के लिए ऑफिस आना अगर जरूरी होगा तो उन्हें 10 जून तक इसकी सूचना देगा। बाकी कर्मचारियों का ऑफिस आना ऐच्छिक होगा। आपको बता दें कि कुछ कर्मचारियों ने ऑफिस आने की इच्छा जताई है वहीं कुछ ने घर से ही काम करना जारी रखने की बात कही है।

कोरोना ने किया है बेहाल- बता दें कि कोरोनावायरस की वजह से पूरी दुनिया के बिजनेस नुकसान का सामना कर रहे हैं। गूगल ( GOOGLE ) और फेसबुक ( FACEBOOK ) जैसी कंपनियां भी अछूती नहीं हैं।