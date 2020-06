Flipkart पर बुक होगी फ्लाइट, देना होगा मात्र 10 फीसदी अमाउंट

नई दिल्ली : कोरोना की वजह से लगभग सभी कंपनियों का बिजनेस ठप्प पड़ा है ऐसे में कंपनियां कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तरह-तरह के ऑफर्स लेकर आ रही है । ऐसा ही एक ऑफर फ्लिपकार्ट लेकर आया है खास बात ये है कि flipkart का ये ऑफर फ्लाइट बुकिंग ( flight booking on flipkart ) के लिए है। जी हां ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनी यानी ई-कॉमर्स साइट ( e-commerce site ) Flipkart पर अब टिकट्स की बुकिंग ( flight ticket booking by flipkart ) शुरू हो चुकी है । खास बात ये है कि फ्लाइट्स टिकट बुक करने के लिए आपको सिर्फ 10 फीसदी पेमेंट करना होगा, बाकी रकम आप किस्तों में दे सकते हैं यानि कि अब फ्लाइट की टिकट भी आप emi पर ( flight ticket on emi ) खरीद सकते हैं।

घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान कर सकते हैं बुक- फ्लिपकार्ट पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट के माध्यम से फ्लाइट बुकिंग पर आपको कई ऑफर मिल सकते हैं। इस पोर्टल से पहली बार टिकट बुक कराने पर कस्टमर्स को FKNEW10 कूपन का इस्तेमाल करके टिकट प्राइस पर 10 फीसदी डिस्काउंट भी मिलेगा । वहीं घरेलू उड़ान ( domestic flights ) पर 2,500 रुपए की छूट के लिए आपको FKDOM कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा । तो राउंड ट्रिप बुकिंग पर RNDTRIP का इस्तेमाल करके 600 रुपए का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं।

फ्री में टिकट हासिल करना का भी है ऑफर- फ्लिपकार्ट के रेगुलर यूजर्स टिकट अपने SuperCoins का इस्तेमाल कर फ्री में यात्र कर सकते हैं । दरअसल टिकट बुकिंग के समय फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर मिलने वाले SuperCoins को रिडीम किया जा सकता है। जिसका मतलब है कि अगर आपके पास टिकट के अमाउंट के सुपर क्वाइन्स हैं तो आप बिना एक भी पैसा खर्च किये अपने गंतव्य स्थल की टिकट हासिल कर सकते हैं।

कोरोना महामारी ( coronavirus pandemic ) को देखते हुए कंपनी अपनी साइट पर हवाई यात्रा सेसंबंधित रूल्स को भी दिखा रही है । आपको बता दें कि फिलहाल देश में सिर्फ घरेलू यात्रा शुरू की गई है । इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इंतजार करने की जरूरत है।