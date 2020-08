शशिधर जगदीशन लेंगे HDFC Bank में आदित्य पुरी की जगह, जानें इनके बारे में सबकुछ

नई दिल्ली: काफी दिनों से Banking Industry में इस सवाल पर हंगामा है कि आखिर hdfc Bank में आदित्य पुरी ( hdfc ceo aaditya puri ) की जगह कौन लेगा । उनका उत्तराधिकारी कौन होगा ( Shashidhar jagdishan will replace aditya puri ) । अब इस बात का जवाब मिल चुका है । 27 अक्टूबर से HDFC Bank की कमान शशिधर जगदीशन ( Shashidhar jagdishan new ceo of HDFC Bank ) संभालेगें। आपको बता दें कि जगदीशन के नाम पर आरबीआई ( reserve bank of india ) की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है, और इस फैसले के बाद एचडीएफसी बैंक ( HDFC Bank Share ) के शेयरों में 5 फीसदी का उछाल देखने को मिला है। यानि निवेशक इस फैसले से खुश है।

आपको मालूम हो कि कुछ दिनों पहले अपने उत्तराधिकारी की ओर इशारा करते हुए आदित्य पुरी ने कहा था कि उनकी जगह लेने वाला व्यक्ति hdfc में कम से कम 2 दशक बिता चुका होगा। पुरी के इस बयान के बाद से ही hdfc Bank को जानने वाले जगदीशन के नाम पर चर्चा शुरू कर चुके थे । लेकिन कई लोग है जिन्हें अभी भी शशिधर जगदीशन की शख्सियत के बारे में ज्यादा नहीं पता है। ऐसे लोगों को हमारा ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए ताकि वो भी जान सकें कि आखिर अब किसके हाथ में होगी HDFC Bank की कमान

अगले 2 साल के लिए Best Agrolife Ltd ने बनाया लक्ष्य, 1517 करोड़ रूपए कमाने का करेगी प्रयास

जगदीशन की बात करें तो वो लगभग 29 साल से बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं. पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जगदीशन 1996 में HDFC Bank के साथ एक मैनेजर के रूप में जुड़ें थे । 1999 में उन्हें फाइनैंस डिपार्टमेंट का बिजनस हेड बना दिया गया। 29 साल के लंबे करियर में जगदीशन ने फाइनैंस ग्रुप हेड, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल ऐंड सेक्रेटेरियल, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ( CSR ) का काम किया। जगदीशन वर्तमान में HDFC Bank में अडिशनल डायरेक्टर और फाइनैंस ऐंड एचआर हेड के पोस्ट पर कार्यरत थे। 2008 में वे बैंक के साथ चीफ फाइनैंशल ऑफिसर (CFO) के रूप में जुड़े।