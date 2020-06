Chinese App को Search और Replace करने में यह App करेगा मदद, बस पांच स्टेप्स में हो जाएगा काम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Government of India ) ने चीन के 59 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन ( 59 Chinese Apps Banned in India ) कर दिया है। ऐसा देश के लोगों के डाटा को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। ताकि चीन इस डाटा का गलत इस्तेमाल ना कर सके। वहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ( Line of Actual Control ) पर विवाद के कारण चीन विरोधी सेंटीमेंट ( Anti China Sentiment ) भी पैदा हो गए हैं। ऐसे में चीनी प्रोडक्ट्स को बैन ( Chinese Products Boycott ) करने की मांग भी बढ़ रही है।

Tiktok को टक्कर देने आया India का Chingari App, जमकर मचा रहा है धूम

चीनी ऐप्स को डिलीट कैसे करें?

ऐसे में सवाल यह है कि अगर मोबाइल फोन से इन चीनी ऐप्स को डिलीट ( How to Delete Chinese Apps from Mobile ) कैसे करें। वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि इन ऐप्स को किन इंडियन ऐप्स से रिप्लेस ( How to Replace Chinese App to Indian App ) किया जा सकता है। जवाब है रिप्लेस इट ( Replace It Mobile App ) , जिसे महाराष्ट्र में विदिशा निवासी एक डेवेलपर ने तैयार कियाा है। मात्र पांच स्टेप्स से आप चीनी एप्स को को रेक्टीफाई करने के साथ डिलीट और दूसरे इंडियन ऐप्स के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर वो कौन से पांच स्टेप्स हैं।

तीन दिन में Petrol और Diesel पर दूसरी बार राहत, जानिए आज के दाम

इन स्टेप्स से आप कर सकेंगे सर्च, डिलीट और रिप्लेस

- पहला स्टेप है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रिप्लेस इट सर्च करें और रेड कलर के आइकन के ऐप को क्लिक इंस्टॉल करें।

- दूसरे स्टेप में आपको ऐप को ओपन करेंगे जिसमें वो कुछ परमीशंस मांगेगा और डिस्क्लेमर भी दिखाएगा, आपको अलाउ के बाद ओके का बटन दबाना होगा।

- तीसरे स्टेप में मोबाइल स्क्रीन पर अपको स्कैन नॉन इंडियन ऐेप पर क्लिक करें। जिसके बाद आपका फोन अपने आप स्कैपन होने लगेगा।

- चौथे स्टेप में वो तमाम चीनी सामने आ जाएंगे जो स्कैन हुए हैं, जिन्हें आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। साथ आपको इन ऐप्स के इंडियन ऑप्शन भी दिखाएगा, जिन्हें आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं।

- पांचवें और आखिरी स्टेप में आपको ऐप के आखिरी पेज पर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपने अपने मोबाइल फोन से नॉन इंडियन ऐप्स को इंडियन ऐप्स से रिप्लेस कर दिया है।