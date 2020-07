Richest Banker : Banking Sector में इन 4 लोगों को मिलती है सबसे ज्यादा सैलेरी, सरकारी बैंको का दूर-दूर तक नाम नहीं

नई दिल्ली: खबरों की दुनिया में कल से HDFC Bank के CEO आदित्य पुरी अपने उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं । दरअसल पुरी अपने पद से आने वाली 26 अक्टूबर को रिटायर होने वाले हैं ऐसे में सभी में उत्सुकता है कि आखिर HDFC Bank को इतना सफल बनाने वाले आदित्य पुरी का उत्तराधिकारी कौन होगा। खैर आदित्य ने इस बात से पर्दा नहीं उठाया सिर्फ इशारों में उस इंसान की ओर संकेत किया है जो उनकी जगह ले सकता है।

खैर अपने उत्तराधिकारी के अलावा भी आदित्य पुरी ( Aditya Puri Of HDFC Bank ) एक बात को लेकर काफी सुर्खियां बटोरते हैं जी हां कई सालों से पुरी बैंकिग इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा सैलेरी पाने वाले ceo ( Aditya Puri Highest Paid Banker Of India ) का टाइटल संभाले हैं । बड़ी बात ये है कि इस मामले में देश की बैंकिंग सेक्टर के कर्ता-धर्ता माने जाने वाले RBI और SBI BANK भी उनके सामने नहीं टिकते । यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि सैलेरी के मामले में Pvt सेक्टर के bankers ( highest paid bankers ) आधुनिक कुबेर से कम नहीं । चलिए आपको बताते हैं इस इंडस्ट्री के ऐसे ही टॉप कुबरों /यानि Richest Bankers Of India के बारे में –

Aaditya puri, CEO, HDFC Bank- एचडीएफसी बैंक ने अपने सालाना रिपोर्ट में बताया कि आदित्य पुरी ने पिछले वित्त वर्ष में अपने स्टॉक ऑप्शन का लाभ उठाते हुए 161.56 करोड़ रुपये की कमाई की है। जिसमें से वेतन और भत्तों के रूप में 18.92 करोड़ रुपये मिले।

Sandeep Bakhshi, CEO, ICICI Bank- आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप बख्शी को इस साल की पहली तिमाही में 6.31 करोड़ रुपये की आय हुई।

Amitabh Chaudhary, CEO, Axis Bank - एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ चौधरी को वित्त वर्ष 2020 में 6.01 करोड़ रुपये की सैलरी मिली।

Uday Kotak, CEO, Kotak Mahindra bank - उदय कोटक की सैलेरी में इस साल 18 फीसदी की गिरावट आई है। बैंक की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 2.97 करोड़ रुपए की सैलरी मिली।