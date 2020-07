Yes Bank की Whatsapp पर एंट्री, 24 घंटे मिलेगी Banking Service

यस बैंक की बैंकिंग सर्विसेज व्हाट्सएप ( YES BANK ON WHATSAPP ) पर भी मिल सकती है

नई दिल्ली : Yes Bank कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है यस बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए मैसेजिंग एप व्हाट्सएप पर एंट्री ( YES BANK N WHATSAPP ) की है यानी अब आपको यस बैंक की बैंकिंग सर्विसेज व्हाट्सएप पर भी मिल सकती है वह भी 24 घंटे बैंक का कहना है कि कस्टमर्स के एक एसएमएस पर वह 60 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ओर सर्विसेज ( Yes Bank Whatsapp Services ) उपलब्ध करा रहे हैं इससे कस्टमर को कांटेक्ट लेस सर्विसेज मिल पाएंगी ।

WhatsApp पर उपलब्ध होंगी यह Banking Services - जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि व्हाट्सएप पर बैंक 60 से ज्यादा सर्विसेज उपलब्ध करा रहा है जिसमें एक मैसेज भेज कर सेविंग अकाउंट बैलेंस चेक करना, कस्टमर द्वारा हाल ही में किए गए लेनदेन यानी ट्रांजैक्शन डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखे जा सकते हैं । इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट पर लोन, चेक बुक आर्डर करना, किसी तरह की फ्रॉड की रिपोर्ट करना, ई-मेल या कॉल के जरिए कांटेक्ट सेंटर से कनेक्ट करना, रिवॉर्ड पॉइंट को रिसीव करना जैसी चीजें आती हैं । इसके साथ ही व्हाट्सएप पर भी अगर आप पीएम केयर्स फंड में डोनेट करना चाहते हैं या कोविड-19 रिलीफ पैकेज को देखना चाहते हैं तो यह सब भी आपको व्हाट्सएप पर पता चल जाएगा साथ ही बैंक की मौजूदा एटीएम ब्रांच इसका भी पता आप व्हाट्सएप पर ही लगा सकते हैं

कैसे होगा एक्टिवेट ( HOW TO Activate ) -

यस बैंक ( Yes Bank Whatsapp Services ) की व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आपको + 9182 9120 1200 पर मिस कॉल देना होगा । इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको एसएमएस मिलेगा और फिर आपको यही नंबर सेव करना होगा जिसके बाद व्हाट्सएप खोलने पर आप इस सर्विस को शुरू कर सकते हैं सेवा शुरू करने के लिए आपको नंबर पर हाय ( Hi ) लिखकर भेजना होगा ।

अच्छी बात यह है कि बैंक अपनी इनफॉरमेशन सिक्योरिटी को लेकर भी काफी आती है मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्शन से सिक्योर किए गए हैं साथ ही बैंक के नाम के साथ ग्रीन ब्याज इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक वेरीफाइड अकाउंट के साथ बात कर रहा है ।व्हाट्सएप पर सर्विसेजदेने के लिए बैंक एआई का सहारा ले रहा है जिससे कि महज कुछ सेकंड्स में कस्टमर्स की समस्याएं हल हो जाएंगी